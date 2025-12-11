Un accidente de bus en Cusco dejó al menos siete fallecidos y más de treinta heridos tras el vuelco de una unidad interprovincial en la ruta Arequipa–Cusco. El hecho ocurrió en el sector de Alto Marquiri, en Ocoruro (Espinar), cuando el vehículo perdió el control en horas de la madrugada.

El bus, de placa VBZ-964 y perteneciente a la empresa Expreso Turismo Real, trasladaba pasajeros hacia Cusco cuando volcó violentamente a un lado de la carretera. Varios ocupantes quedaron atrapados entre los restos de la unidad, dificultando los primeros minutos de rescate.

Equipos de emergencia, bomberos y policías llegaron al punto para atender a los heridos y trasladarlos a centros de salud de Espinar. Los pasajeros en estado más crítico fueron movilizados de inmediato debido a la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades han iniciado las primeras diligencias para esclarecer qué provocó el accidente, evaluando desde posibles fallas mecánicas hasta las condiciones de la vía en ese tramo. Testimonios de sobrevivientes serán claves en la investigación.

Este hecho vuelve a poner en agenda la seguridad en las carreteras del sur del país, donde los accidentes por despistes y vuelcos siguen siendo recurrentes. Especialistas piden reforzar controles a empresas de transporte interprovincial.

Mientras continúa la atención a los heridos, la vía permanece parcialmente restringida y las autoridades locales coordinan medidas de apoyo para las familias afectadas.