El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (UICET), lanzó una convocatoria pública para impulsar un proyecto de inversión de más de S/ 17 millones para mejorar los servicios turísticos en el distrito de Paucartambo”, en la región Cusco.

Las empresas interesadas en participar del concurso público podrán postular y presentar sus propuestas hasta el próximo 23 de diciembre, a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

MÁS INFORMACIÓN: Petro-Perú incluye su sede principal en la lista de activos no estratégicos

La ejecución del proyecto, denominado “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos en Pueblo de Paucartambo”, se realizará bajo la modalidad de diseño y construcción, con un plazo total de 530 días calendario.

Ubicado a 110 kilómetro de la ciudad de Cusco, el distrito de Paucartambo (“Tambo colorido”, en legua quechua), es un destino conocido por su rica historia, arquitectura colonial y por ser sede de la festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo (que se celebra del 15 al 18 de julio de cada año).

En el lugar se encuentran distintos atractivos turísticos, como los petroglifos de Kosñipata, las chullpas de Ninamarca, el Mirador Tres Cruce de Oro (situado en el cerro Acjanaco, es conocido por ofrecer uno de los amaneceres más hermosos del mundo) y el imponente puente colonial Carlos III, construido en 1775.

PUEDES VER: La Navidad peruana se enciende: estas son las proyecciones y cuánto impactará el efecto AFP y CTS en el consumo

El referido proyecto de inversión contempla la construcción de un parador turístico, una zona de estacionamiento, un área de campamento y un malecón turístico. Además, incluirá la instalación de recursos museográficos y señalética para mejorar la experiencia de los visitantes.

Mincetur indicó que con estas inversiones, se busca potenciar aún más el atractivo turístico de la región y atraer a más de 56 000 turistas nacionales y extranjeros en los próximos 10 años, además de darle un impulso a la economía local y promover el desarrollo sostenible del distrito.