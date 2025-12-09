TUUA de transferencia internacional en el Jorge Chávez: Las claves para entender qué hay detrás de esta tarifa

Desde la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, el cobro de la TUUA de transferencia se convirtió en el principal tema de conversación en el sector aeronáutico. Aunque su aplicación estaba prevista, varios actores del rubro plantearon alternativas en las últimas semanas para evitarla, pues consideraban que afectaría la competitividad.

Sin embargo, pese a las mesas de trabajo lideradas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), e incluso a la participación del presidente José Jerí, nada logró impedir que desde el 7 de diciembre los turistas extranjeros que usan el terminal como conexión hacia otro destino internacional empezaran a pagarla. El Comercio realizó un recuento de los hechos para entender qué está pasando.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

¿Qué es la TUUA de transferencia?

La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional es un nuevo impuesto que entró en vigencia el domingo 7 de diciembre para los pasajeros que llegan del extranjero, hacen conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y continúan su viaje hacia otro país sin salir del terminal.

El cobro está establecido en el contrato de concesión entre el Estado peruano y Lima Airport Partners (LAP). La empresa adquirió la facultad de aplicarlo desde el inicio de operaciones del nuevo terminal aéreo, inaugurado el 1 de junio de este año.

Recuento de pago de la TUUA de transferencia internacional, en las primeras horas de entrada en vigencia.

El monto asciende a US$11.86 (incluido IGV) y se paga a través de plataformas en línea, agentes móviles y módulos físicos dentro del aeropuerto.

Cabe precisar que inicialmente también se iba a aplicar una TUUA de transferencia nacional o doméstica (US$7.45, incluido IGV) para los pasajeros que realizaran vuelos dentro del Perú, ya fuera que su viaje empezara, terminara o conectara en el terminal. Esta tarifa fue anulada. Según fuentes de El Comercio, el MTC se comprometió a subvencionar los ingresos por este concepto.

¿Qué impacto tiene?

Desde que se anunció, gremios aeronáuticos como la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtieron que el cobro afectaría la competitividad del aeropuerto y el tránsito internacional en el país.

Ayer, mediante un comunicado, señalaron que el tráfico internacional crecería solo hasta 3% anual hasta 2041, mientras que sin TUUA de transferencia podría llegar a tasas cercanas al 9%. “La TUUA no solo elevará los costos, sino que limitará el crecimiento del aeropuerto Jorge Chávez y reducirá las opciones de vuelo para los pasajeros. Esta decisión debilita su papel como hub internacional y compromete la competitividad del Perú frente a otros países de la región”, afirmó Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.

La aerolínea anunció la cancelación de su ruta Lima-Cancún desde el próximo año.

Aerolíneas como Sky anunciaron la cancelación de su ruta Lima–Cancún por varios factores —entre ellos, la exigencia de visa en México— pero también porque “la aplicación de la TUUA representa un aumento en los costos operativos y tarifarios”.

¿Cómo afectó al usuario final en sus primeras horas?

El cobro generó molestias entre pasajeros que afirmaron desconocer la medida y su obligatoriedad. Por ello, 24 horas después de su implementación, Latam emitió un mensaje: “Lamentamos los inconvenientes que este cobro pueda ocasionar. Cualquier reclamo y/o denuncia sobre la falta de información o cobro debe ser dirigido a LAP a través de los canales de Ositrán”, señaló en sus redes sociales.

El propio concesionario confirmó que muchos usuarios no estaban informados y desconocían la obligatoriedad del pago. Indicó que, aunque el flujo “se desarrolló con normalidad”, se registraron picos de hasta 15 minutos en las filas de espera para los pagos.

Hasta el mediodía de hoy, se han registrado 7.432 pasajeros de los cuales el 21% pagó a través de la plataforma web y el 79% en los módulos de atención del aeropuerto. “Lo que también ha facilitado el proceso es contar con un operador autorizado para cambio de monedas”, mencionó LAP en un nuevo comunicado.

¿A dónde se debe quejar el pasajero?

LAP añadió que, durante el primer día de aplicación, monitoreó el flujo de pasajeros y realizó ajustes operativos, como habilitar filas diferenciadas para pagos con tarjeta y pagos en efectivo.

Asimismo, insistió en que las filas podrían evitarse si las aerolíneas incluyeran el cobro dentro del ticket. Las operadoras, sin embargo, remarcan que este proceso genera costos administrativos que LAP no está dispuesto a asumir.

En su último comunicado, indicó que toda la información relacionada al pago de la TUUA debe ser brindada exclusivamente por las aerolíneas, por ser las que venden los boletos. “Cualquier reclamo o consulta por falta de información sobre este pago debe dirigirse directamente a la aerolínea con la que realizaron su compra”.

El Indecopi precisa que Lima Airport Partners - LAP, concesionaria del aeropuerto, debe adoptar las acciones necesarias que garanticen que los mecanismos para el cobro de la TUUA se encuentren plenamente operativos y disponibles para los pasajeros.

No obstante, El Comercio conversó con Indecopi que se encarga de la defensa del consumidor y la institución nos indicó que el usuario puede colocar su queja en el Libro de Reclamaciones de LAP “porque es un cobro que realiza el aeropuerto”, a la par también se puede hacer ante Ositran, entidad que determina el monto.

Asimismo, Indecopi mencionó que están supervisando que la información llegue de forma clara y oportuna sobre los puntos de información, tarifas y medios de pago, y que los canales de pago estén operativos (online, módulos presenciales y móviles).

Además… Canales de reclamo Libro de Reclamaciones Virtual: Disponible a través del sitio web institucional. Libro de Reclamaciones Físico en Terminal: Ubicado en 4 módulos de informes de LAP, accesible durante el horario operativo del aeropuerto. Correo electrónico para reclamos Dirección disponible en nuestro sitio web: reclamos@lima-airport.com Número telefónico Atención las 24 horas del día: 01 517-3500 Mesa de Partes Virtual física y virtual Mesa de Partes física, en el siguiente horario: Lunes a jueves de 8:30 am a 5 pm. (refrigerio de 1 pm a 2 pm), viernes de 8:30 am a 12 pm. Mesa de Partes Virtual: mesadepartesvirtual@lima-airport.com

¿Cuál es la posición del MTC?

La gestión anterior, encabezada por el exministro César Sandoval, aseguró que estaba “del lado de la ciudadanía” y creó una comisión para evaluar la eliminación de la TUUA.

“Hemos tenido una reunión con la mesa directiva de la Comisión de Transportes, en conjunto con la concesionaria y los gremios. El Ejecutivo va a buscar opciones […]. Estamos del lado de la ciudadanía, sin apartarnos de los procedimientos normativos”, declaró Sandoval en octubre a Canal N.

Actualmente, el sector está a cargo de Aldo Prieto, quien también impulsó mesas de trabajo para buscar soluciones. Sin embargo, fuentes que participaron en esas reuniones afirmaron que no hubo una defensa firme del Estado para evitar el cobro y que parecía primar la intención de evitar fricciones con LAP, que incluso mencionó la posibilidad de ir a arbitraje si se insistía en anular la tarifa.

Ayer por la mañana el MTC confirmó la aplicación de la TUUA y justificó su vigencia porque está contemplada en el contrato de concesión y su monto está regulado por Ositrán. Señaló que la tarifa “constituye un recurso relevante para mantener los 25 servicios disponibles para los pasajeros en transferencia”, como salas de embarque, seguridad, asistencia médica, despacho de equipajes, climatización, señalización, sistemas de información de vuelos, entre otros.

Además, indicó que parte de esos recursos se destinan a la modernización y mantenimiento de los 17 aeropuertos regionales concesionados.

¿Qué medidas se propusieron para evitarla?

Las mesas de trabajo exploraron varias alternativas. Una de ellas fue reducir la retribución que LAP entrega al Estado por la operación del nuevo Jorge Chávez, actualmente equivalente al 46,511% de sus ingresos brutos. Desde el inicio de la concesión en 2001 hasta el primer trimestre de 2024, LAP ha transferido al Estado cerca de US$ 1.931 millones.

Otra opción considerada fue extender el plazo de la concesión, que vence en 2041. El Comercio conoció que, aunque no se presentó una propuesta oficial, la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes (DGPPT) —encargada de administrar los contratos y convenios de inversión vinculados al ministerio— determinó que un trimestre adicional bastaba para compensar los ingresos que LAP dejaría de percibir. Sin embargo, el concesionario rechazó esta alternativa y el tema no volvió a discutirse.