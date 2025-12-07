Durante las primeras horas de vigencia de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en conexión internacional, el concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP), informó que “el flujo operativo avanzó con normalidad”. Sin embargo, el inicio de la medida evidenció un punto crítico: numerosos viajeros desconocían que debían pagar este concepto.

“Pese a la comunicación emitida oportunamente por el aeropuerto y reforzada por las aerolíneas en los últimos días, varios pasajeros señalaron no haber recibido información previa y desconocían la obligatoriedad del pago”, precisó LAP en un comunicado.

La TUUA de transferencia asciende a US$ 11,86 y su cobro se efectuó a través de tres mecanismos: POS, ‘counters‘ y la plataforma habilitada para este fin. Durante el primer turno operativo, el 89% de las transacciones se realizó con tarjeta, mientras que el 11% fue en efectivo. Para estos últimos casos, se dispuso de un operador autorizado que facilitó el cambio de moneda en el pasadizo.

Los tiempos de pago variaron según la afluencia de pasajeros. Entre las 3:00 y 10:30 a. m., el proceso tomó menos de cinco minutos en promedio. Sin embargo, entre las 6:30 y 7:20 a. m., se registró un pico de hasta quince minutos, que fue reducido tras la implementación de filas diferenciadas según el método de pago.

LAP señaló que continuará monitoreando los flujos, tiempos de atención y nivel de información que recibe el pasajero, con el fin de asegurar una experiencia más ágil. Asimismo, destacó que parte de las fricciones podría reducirse “si las aerolíneas integraran este cobro en el pasaje, tal como ocurre en otros aeropuertos del mundo”.