Feriados del 8 y 9 de diciembre: ¿qué corresponde pagar si los trabajadores laboran esos días?

Escucha la noticia
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los feriados nacionales son días de descanso obligatorio para los trabajadores del sector privado. Si una empresa requiere que su personal labore en esas fechas, debe asumir las obligaciones establecidas por la ley, ya sea otorgando descanso sustitutorio o reconociendo el pago adicional correspondiente. Asimismo, la normativa vacacional determina cómo se contabilizan los feriados cuando coinciden con el descanso anual.
La socia de Echecopar, Mónica Pizarro, explica que los trabajadores que acuerden laborar el 8 o 9 de diciembre, sin recibir un día libre de compensación posterior, tienen derecho a un pago adicional equivalente a dos días de trabajo: uno por la jornada efectivamente realizada y otro por la sobretasa del 100%. Este criterio también aplica para quienes realizan teletrabajo.
Newsletter exclusivo para suscriptores
TAMBIÉN LEE | El 57% de peruanos afirma que podría cambiar su marca habitual: ¿infieles, exigentes o hay una competencia más dura?
Para calcular dicho monto, se debe dividir la remuneración mensual entre treinta y obtener así la remuneración diaria. Pizarro detalla que, si un trabajador percibe S/3.000, su valor diario es de S/100. En ese caso, si labora un feriado, le corresponde recibir S/100 por el trabajo realizado y S/100 por la sobretasa del 100%, sumando S/200 adicionales a su sueldo habitual.
La especialista precisa también que, si el feriado coincide con el día de descanso semanal del trabajador, no corresponde un pago extra, pues se trata del descanso ordinario ya programado.
En relación con las vacaciones, Pizarro indica que los feriados que ocurren durante el descanso vacacional no deben descontarse del total de días tomados, salvo que exista un acuerdo previo entre empresa y trabajadores para contabilizar las vacaciones únicamente en días hábiles como un beneficio específico.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Se cobrará la TUUA de conexión internacional en el Jorge Chávez? Mañana habría nueva reunión entre LAP, MTC y aerolíneas: estos son los avances
- Copa Libertadores: Jorge Chávez recibió más aeronaves privadas que en APEC 2024, ¿cuál ha sido el impacto económico de casi 40 mil brasileños en Perú?
- La red móvil 5G entrará de lleno al Perú en 2026: ¿Cómo esta tecnología impactará en la minería y su rentabilidad?
Contenido sugerido
Contenido GEC