Continuando con el caso del asesinato de la peruana Sheyla Gutiérrez, hoy, viernes 12 de diciembre, será extraditado en las próximas horas a los Estado Unidos, el principal sospechoso, Jossimar Cabrera, expareja y padre de sus tres hijos para ser juzgado por el delito de feminicidio.

América Noticias indicó que la entrega formal a la Interpol se efectuará al mediodía en las instalaciones el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tras las aprobaciones finales a principios de este mes diciembre.

Cabe recordar que la Corte Suprema y el Gobierno peruano aprobaron la solicitud de extradición de Estados Unidos.

“En parte nos sentimos aliviados porque es el inicio del proceso para que se haga justicia. No ha habido ninguna interacción (con la familia de Cabrera), pero no descarto algo. Los niños están recibiendo apoyo constante para que puedan hacer su vida normal”, indicó Jessie Gutiérrez.

Crimen de Sheyla Gutiérrez

Sheylla Gutiérrez Rosillo, de 33 años, fue una peruana que viajó a los EE.UU. en busca de un futuro mejor junto a sus hijos. Su familia contó que antes de irse del Perú, tenía constantes peleas domésticas con Jossimar Cabrera Cornejo, su cónyuge en ese entonces.

El 9 de agosto fue reportada como desaparecida y su cuerpo hallado, una semana después, en el Bosque Nacional de Los Ángeles, en la ciudad de California. La madre reveló que su hija le contó que tenía intención de denunciar a su pareja por maltratos.

Durante las investigaciones de la policía, cámaras de seguridad revelaron a Cabrera llevando de manera inusual un bulto de gran tamaño en el condominio donde compartía vivienda con Gutiérrez.

Sheyla Gutiérrez, sus hijos y Jossimar Cabrera. (Foto: Redes sociales)

Extraditado a Perú

Tras emitirse una orden internacional de captura, Cabrera se entregó a Interpol Lima para enfrentar el proceso extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por cargos de homicidio con agravantes en una corte de Los Ángeles.