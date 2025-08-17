Desde el pasado 9 de agosto se desconocía el paradero de Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos, tras revelar a su madre, a través de una videollamada, que se animaría a denunciar a su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, por presunto maltrato físico y psicológico. Y es que, esta acusación tomó más fuerza cuando se revelaron imágenes de seguridad en la que se mostraba al padre de sus hijos, principal sospechoso, arrastrando una sábana pesada en las afueras de su departamento. Por su parte, los familiares de la peruana confirmaron su lamentable fallecimiento y dieron a conocer detalles de los sucedido. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA MUERTE DE LA PERUANA SHEYLA GUTIÉRREZ EN ESTADOS UNIDOS?

Tras confesar a su madre que planeaba denunciar a su pareja, Josimar Cabrera Cornejo, por los constantes maltratos e insultos, se desconocía el paradero de Sheyla Gutiérrez en Estados Unidos. No obstante, el 16 de agosto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó, mediante una publicación en X, el fallecimiento de la peruana en dicho país. A pesar de que poco después el comunicado fue eliminado, las cámaras de seguridad de un vecino, quien entregó el material a las autoridades locales, fueron determinantes para apuntar al hombre como el principal sospechoso de la desaparición.

En el video, se ve al sujeto arrastrando una sábana con un bulto pesado desde su vivienda, visiblemente nervioso y apurado. Incluso, los vecinos de la zona revelaron que escucharon gritos en el interior del departamento, pero que optaron por no intervenir. Por su parte, Josimar, junto a sus menores hijos, llegaron el último sábado al país, donde fue intervenido por la policía y llevado a una comisaría, aunque horas después fue liberado por presuntamente la falta de denuncia. Ahora, en una acción articulada, entre el MIMP y la Cancillería, gestionan la repatriación del cuerpo de Sheyla Gutiérrez, mientras que los niños, quienes se encuentran con los abuelos maternos, pasarán los exámenes psicológicos correspondientes.

@latinanoticias 🔴Encontraron el cuerpo de Sheyla Gutiérrez, peruana desaparecida en Estados Unidos. La familia lamentó la publicación del Ministerio de la Mujer, ya que según aseguraron "ha puesto en riesgo la investigación". En tanto, esperan que las autoridades correspondientes puedan capturar al principal sospechoso del crimen, Josimar Cabrera Cornejo. 📌Más información en latinanoticias.pe ♬ sonido original - Latina Noticias

“Pido al Ministerio que tenga mayor cuidado y consideración al momento de informar, por respeto a la memoria de mi hermana. Cualquier publicación relacionada con el caso debería ser consultada previamente con la familia. Entendemos que puede existir un trasfondo político, pero lo que debe primar es el respeto a la familia y a la memoria de mi hermana. Este tipo de acciones arriesgan la captura del principal sospechoso del homicidio, Josimar Cabrera Cornejo. Por el momento, esas son todas las declaraciones que puedo brindar”, dijo Jessy Gutiérrez a Latina Noticias. Por ahora, la ubicación de Josimar Cabrera es desconocido y, según las autoridades nacionales, este tema se encuentra en una investigación.