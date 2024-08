A una familia le han arrebatado la tranquilidad desde el viernes 2 de agosto, fecha en la que la adolescente Patricia Balvin García desapareció. Sus padres le perdieron el rastro el último fin de semana luego que ella asistió a sus clases de danza en el Centro Cívico, en Comas.

La menor de edad estaba en constante comunicación con su madre, quien la esperó por horas en el paradero; sin embargo, nunca llegó. Justamente ese día, la mujer no pudo acompañar a la estudiante a sus prácticas por motivo de su trabajo.

“Yo siempre le espero en la avenida cuando no la acompaño, que son los días viernes porque yo trabajo. He esperado hasta la 1 de la mañana sentada en una avenida y nunca llegó mi hija . Hasta hoy no viene mi hija”, lamentó la madre de familia a TVPerú Noticias.

Al respecto, la progenitora dijo que sospecha que Bony Jhanpier Tolle está detrás de la desaparición. Los parientes han internado buscarlo por redes sociales, pero aseguran que el hombre ha borrado sus cuentas o las ha puesto en privado a fin de que no tengan información sobre él.

Por su parte, el padre de Patricia Balvin García le pidió al alcalde de Comas, Ulises Villegas, que le entregue las imágenes de una cámara de seguridad que está en la avenida 22 de agosto para tener mayor información sobre el paradero de la menor.

Principal sospechoso

La familia sospecha de un sujeto que constantemente tenía interacción con la adolescente en redes sociales. El individuo está en su perfil como Bony Jhanpier Tolle, pero no saben si es su verdadero nombre, ya que frecuentemente cambia sus datos .

Comas: menor de 16 años desaparece luego salir a practicar danza en explanada del Centro Cívico

El día que desapareció, la menor de edad vestía una casaca rosada, pantalón jean azul y zapatillas blancas. Asimismo, se conoció que mide 1.65 m y sus ojos con cabello son de color negro.