Un grupo de bomberos voluntarios de Comas vienen realizando un plantón en el exterior de la comisaría Universitaria, donde exigen la pronta liberación de su compañero Juan Turin, quien fue intervenido luego que la unidad que conducía y una motocicleca chocaran.

De acuerdo al vicecomandante departamental de Lima Norte, Nino Ascencio, la Policía Nacional ha señalado que el bombero deberá permanecer detenido por un plazo de 48 mientras se lleva a cabo las investigaciones.

Asimismo, indicó que el incidente pudo ser solucionado el mismo día del accidente porque en el informe policial se revela que la motocicleta se metió al Óvalo Naranjal. Resaltó que esas pruebas pudieron evitar la detención de Turin.

“Nos llama severamente la atención el proceder de la Policía y del fiscal, quien hasta el momento no se apersona después de haber pasado 24 horas del accidente. […] El efectivo que está uniformado y está conduciendo una máquina de bomberos no puede ser tratado de esa forma . En ningún momento le ha faltado el respeto a la autoridad ni se ha reusado a pasar ningún tipo de exámenes”, dijo en diálogo con América Noticias.

“Qué tanto tiempo tiene el fiscal en resolver este tema. Queremos suponer que no es un tema de que es domingo y que ellos no trabajan ese día. Nosotros trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. No hay domingo para nosotros”, agregó.

Finalmente, Ascencio pidió a la Fiscalía tener una reunión de trabajo para tener un protocolo y las facilidades del caso debido ellos atienden de manera voluntaria las emergencias de la ciudad.

Cabe mencionar que ahora la Fiscalía dispuso que realice una audiencia virtual con el objetivo de debatir la inmediata liberación de Turin, quien tiene seis años siendo bombero voluntario.

El caso

Juan Turín, de aproximadamente 31 años, fue detenido la mañana del último domingo después de que la unidad vehicular del Cuerpo de Bomberos que conducía fuera impactada por una motocicleta, a la altura del Óvalo Naranjal.

El conductor de la motocicleta fue trasladado a una clínica local, mientras que Turín fue llevado a la comisaría Universitaria, donde lleva detenido más de 24 horas.