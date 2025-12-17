Los usuarios del Corredor Rojo cuentan desde ahora con una nueva herramienta para informarse sobre el servicio de transporte público. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), activó un tótem informativo que brinda datos en tiempo real sobre la llegada de los buses.

El dispositivo fue instalado en el paradero La Cultura, ubicado en el distrito de San Borja, y ya se encuentra operativo.

A través de esta pantalla, los pasajeros pueden conocer la ubicación de las unidades, el tiempo estimado de arribo y la frecuencia del servicio, lo que les permite organizar mejor sus viajes y reducir los tiempos de espera.

Durante una visita al Centro de Gestión y Control del Corredor Rojo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, señaló que esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre el MTC, la ATU y los concesionarios del servicio.

Indicó que el uso de tecnología contribuye a mejorar la seguridad, la supervisión y la calidad del transporte público, que beneficia a más de 170 mil personas al día.

La instalación del tótem se complementa con otras herramientas digitales que ya se encuentran disponibles para los pasajeros, como la aplicación UbicATUbus, desde la cual se puede acceder a información sobre la operación del Corredor Rojo desde dispositivos móviles.

Por otro lado, el tótem instalado refuerza el sistema de gestión del Corredor Rojo, cuyo Centro de Gestión y Control opera las 24 horas del día con tecnología basada en el sistema alemán IVU. Esta plataforma permite el monitoreo permanente de la flota y el seguimiento de la operación del servicio.

Gracias al sistema IVU, el Centro de Gestión y Control mantiene comunicación directa con los conductores, quienes pueden reportar robos, acoso, accidentes o retrasos.