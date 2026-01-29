La construcción de la nueva vía rápida Los Frutales - El Golf ha transformado la circulación en una de las arterias más importantes de la capital. Ante el inicio de las obras este 26 de enero, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) ha implementado cambios estratégicos en el recorrido del Corredor Rojo y ha establecido rutas de contingencia para mitigar el impacto en el tránsito hacia Lima Este.

Esta medida no solo modifica el ascenso y descenso de pasajeros en puntos clave, sino que también obliga a los conductores de vehículos particulares y de carga pesada a utilizar vías alternas para conectar con la Panamericana Sur. La “marcha blanca” ya está en curso y es vital que usuarios y transportistas conozcan los nuevos paraderos y desvíos para evitar retrasos significativos en sus traslados. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LAS MODIFICACIONES EN LAS PARADAS DEL CORREDOR ROJO?

Debido a los trabajos de infraestructura en el acceso principal al Estadio Monumental, el servicio de transporte público ha sufrido variaciones importantes en su esquema de paradas habituales.

El punto de embarque denominado Los Frutales ha quedado fuera de servicio de forma temporal. En su reemplazo, los usuarios de las líneas 201 y 204 deberán acudir al paradero Las Frambuesas. Dicha ubicación nueva se localiza en las inmediaciones del centro comercial Metro de La Molina, tras haber pasado el Jockey Club de Lima.

Pese a las obras, el Corredor Rojo es el único medio de transporte masivo que mantiene permiso para transitar por la zona intervenida.

¿QUÉ RUTAS DEBEN SEGUIR LOS CONDUCTORES PARTICULARES Y DE CARGA?

Para evitar el congestionamiento en el eje Javier Prado durante la ejecución de la vía rápida, se han habilitado circuitos específicos dependiendo de la dirección y el tipo de unidad.

Si te diriges de Oeste a Este, las alternativas para autos privados y camiones incluyen el uso de las avenidas Separador Industrial, La Molina y Las Palmeras. Adicionalmente, los conductores de vehículos particulares tienen la opción de circular por rutas como La Fontana, Raúl Ferrero, Alameda del Corregidor y la avenida Club Golf Los Incas.

Por otro lado, si el trayecto es de Este a Oeste, el transporte pesado tiene una ruta obligatoria que inicia en la avenida La Molina, continúa por Nicolás Ayllón, conecta con la Panamericana Sur y transita por Las Palmeras antes de reincorporarse a su camino habitual en Javier Prado, según informa el diario La República.

¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA RED COMPLETA DE PARADEROS ACTUALMENTE?

A fin de que los ciudadanos de distritos como La Molina, Ate, Santa Anita y Chaclacayo planifiquen sus viajes, presentamos la secuencia vigente de estaciones que recorren la ruta desde el Callao hasta Lima Este:

Calle 66 Venezuela Óvalo la Perla Bomberos Haya de la Torre Base Naval Los Insurgentes Canamelares Honda Rafael Escardo P. de las Leyendas Universitaria Bartolomé Herrera Sucre Hospital Militar Gregorio Escobedo Salaverry Javier Prado Las Flores Los Cedros Las Palmeras Basadre Parodi Orquídeas Masías Nicolás Arriola Guardia Civil Aviación San Luis Rosa Toro Circunvalación Jockey U. de Lima Camacho Las Frambuesas (reemplazo de Los Frutales) La Molina Ingenieros Flora Tristán Óvalo Huarochirí Monumental París Vista Alegre Holanda Berlín Ceres

