Desde este miércoles entró en vigencia la obligación de que todas las motocicletas y mototaxis nuevas cuenten con placas de identificación con chip electrónico, fondo blanco y caracteres de mayor tamaño.

La disposición fue establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como parte de una estrategia orientada a enfrentar la inseguridad ciudadana.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Según la normativa, el uso de estas placas es obligatorio únicamente para las unidades nuevas que se registren a partir de la fecha. Las autoridades informaron que en los próximos meses se definirá un cronograma para que las motos y mototaxis que ya circulan se adecuen de manera progresiva al nuevo sistema.

El nuevo modelo de placa incorpora un microchip que permitirá mejorar el seguimiento y la identificación de los vehículos, especialmente en casos de investigaciones policiales.

La medida forma parte de un conjunto de disposiciones que también incluye el uso obligatorio de chalecos con el número de placa visible y cascos con visores transparentes.

Entre los motociclistas, la norma ha generado reacciones diversas. Algunos conductores manifestaron su desacuerdo por los costos adicionales que implica el cambio de placas y otros implementos exigidos, al considerar que deben asumirlos sin apoyo económico del Estado.

Otros señalaron que la medida no resolverá el problema de la delincuencia, pues persiste el uso de motos clonadas o sin identificación, expresaron a Canal N.

Las autoridades señalan que, por su rapidez y facilidad de desplazamiento, las motocicletas suelen ser empleadas en hechos delictivos, por lo que la medida apunta a reforzar su identificación en sistemas de videovigilancia y a mejorar la capacidad de respuesta de la Policía.