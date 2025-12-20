El 2026 está a la vuelta de la esquina y, con su llegada, muchos peruanos esperan estas fechas con entusiasmo, ya sea para que inician sus vacaciones o aprovechan los días de verano. Por lo general, suelen dirigirse a los principales balnearios del país o a realizar diversas actividades al aire libre con los seres queridos. En ese sentido, tanto los trabajadores del sector público como del privado se preguntan cuáles serán los feriados y días no laborables que trae enero, ya que estos les permitirán descansar y acceder a diversos beneficios laborales. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁLES SON LOS FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES DE ENERO 2026?

Según el calendario peruano, la ciudadanía aprovechará 16 feriados nacionales para este 2026, lo cual aplica también para el ámbito educativo con la suspensión de clases, por lo que la mayoría podrá aprovechar para hacer una pausa a su rutina y realizar diferentes actividades. De esta manera, tras el inicio de un nuevo mes, el primer feriado obligatorio será este jueves 1 de enero de 2026, debido a las celebraciones de Año Nuevo. Esto permitirán que los trabajadores peruanos puedan disfrutar de un descanso remunerado y pasar más tiempo en familia.

Sin embargo, eso no es todo, pues, a través del Decreto Supremo n.º 042-2025-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano, se estableció que el viernes 2 de enero sea considerado como día no laborable, exclusivamente para el sector público; mientras que el régimen privado estará sujeto a acuerdos entre la empresa y el empleado. Así, estas fechas coincidirán con el sábado 3 y domingo 4 de enero, formándose un feriado largo, principalmente para los trabajadores estatales del país.

FERIADOS OFICIALES ESTE 2026 EN EL PERÚ