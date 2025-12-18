El Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que no es obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos, en medio de la alerta generada por la confirmación de dos casos de influenza estacional A (H3N2) subclado K en el país.

A través de un comunicado, la entidad señaló que “NO se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos”, con excepción de los establecimientos de salud a nivel nacional, donde la medida continúa vigente.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El pronunciamiento se dio luego de que este lunes el Minsa informara que la infección fue detectada en dos menores que residen en Lima. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, junto al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud, el decano del Colegio Médico del Perú y el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas.

Rojas indicó que se han activado los protocolos de vigilancia, diagnóstico y monitoreo para contener la propagación del virus y “proteger a los vulnerables, a los niños, a los adultos mayores y a las personas que tienen algún tipo de morbilidad o un sistema inmunológico afectado”.

Por su parte, el director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), César Munayco, sostuvo que la detección de los casos confirma el funcionamiento del sistema sanitario. “¿Qué significa que hemos detectado dos casos de la influenza estacional A (H3N2)? Que los sistemas de vigilancia funcionan”, señaló.

Minsa confirma casos de influenza A H3N2 y recomienda medidas preventivas sin restricciones. (Foto: Andina)

Munayco explicó que el subclado K circula en el mundo desde agosto y que el movimiento de personas facilita su llegada a distintos países. Detalló que se originó entre Estados Unidos y Australia y ya ha sido reportado en más de 30 naciones.