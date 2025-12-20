La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementó los primeros paraderos autorizados para el servicio de transporte turístico en zonas emblemáticas de la Provincia Constitucional del Callao, con el objetivo de ordenar y mejorar la experiencia de visitantes y vecinos chalacos.

Se trata de tres paraderos que cuentan con señalética horizontal con la inscripción “Bus turístico”, así como señalización vertical mediante postes y placas reglamentadas. Estos puntos están ubicados cerca de atractivos históricos y culturales que reciben a diario a decenas de visitantes.

Transporte turístico en el Callao suma paraderos autorizados en zonas emblemáticas. (Foto: ATU)

Los paraderos habilitados son “Fortaleza Real Felipe”, ubicado en la calle Daniel Nieto en el cruce con La Mar; “Zona Monumental del Callao”, en la cuadra 1 del jirón Manco Cápac; y “Caminos del Papa León XIV: Parroquia Santa Rosa”, situado en la cuadra 2 de la avenida Marco Polo. Dos de estos puntos forman parte de la ruta turística “Caminos del Papa León XIV”, promovida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Implementan señalización oficial para buses turísticos en puntos históricos del Callao. (Foto: ATU)

La ATU recomendó a los usuarios del transporte turístico utilizar únicamente vehículos autorizados, los cuales cumplen con requisitos técnicos y de seguridad, como chasis y fórmula rodante original de fábrica, botiquín de primeros auxilios, extintor, neumático de repuesto, además de contar con SOAT o CAT y revisión técnica complementaria vigentes.

Asimismo, la entidad recordó que los ciudadanos pueden verificar si un vehículo o conductor está habilitado ingresando la placa o el número de DNI en los enlaces oficiales de la ATU. Actualmente, existen 10 paraderos turísticos autorizados en el Centro de Lima y Miraflores, así como 340 vehículos habilitados, 240 conductores acreditados y 183 empresas autorizadas para brindar este servicio en Lima y Callao.