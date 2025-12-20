El conductor del camión de carga pesada involucrado en el accidente de tránsito ocurrido en Jicamarca, en Lurigancho-Chosica, fue puesto en libertad mientras continúan las diligencias policiales y fiscales por el choque que dejó como saldo la muerte de dos personas y varios heridos. La medida se conoció en medio del velorio de Edgar Camavilca Paucar y su esposa Norma Carhuaricra Arias, quienes fallecieron tras ser impactados por el vehículo.

La liberación del chofer, identificado como Mario Ccasani Escobar, generó sorpresa y malestar en los familiares de las víctimas. Uno de los hijos de la pareja lamentó la decisión de las autoridades, señalando que el conductor “salió tranquilo”, pese a estar implicado en un accidente que terminó con la vida de sus padres.

El trágico hecho ocurrió la noche del miércoles 17 de diciembre en la avenida Unión del Cerro Camote, cuando un camión que aparentemente circulaba a excesiva velocidad colisionó primero contra una combi y luego impactó violentamente contra la minivan donde se encontraba la familia Camavilca, que estaba estacionada a un costado de la vía. La unidad terminó volcada y destrozada tras chocar contra un poste.

Las víctimas fueron trasladados de emergencia al Hospital de Vitarte, donde los médicos confirmaron sus fallecimientos debido a la gravedad de las lesiones. Su hijo Junior Camavilca Carhuaricra sobrevivió al impacto inicial y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico reservado.

De acuerdo con la investigación preliminar, el camión recorrió cerca de ocho cuadras fuera de control tras el primer impacto, chocando contra una segunda combi antes de empotrarse contra un muro de concreto. La Policía no descarta una posible falla mecánica o imprudencia del conductor.

Dejan libre a conductor investigado por muerte de esposos. (Foto: Captura/América Noticias)

Vecinos de la zona indicaron que este tramo de Jicamarca es escenario frecuente de accidentes debido a la falta de señalización y control de velocidad. El caso continúa en investigación por la unidad especializada de tránsito, que busca esclarecer las causas exactas del siniestro y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.