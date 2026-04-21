Resumen

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Accidente de tránsito en Jicamarca. Foto: Captura de pantalla/TV Perú
Accidente de tránsito en Jicamarca. Foto: Captura de pantalla/TV Perú
Por Redacción EC

Un accidente de tránsito se registró este martes en Jicamarca, donde una combi se despistó en una pendiente y provocó la muerte de una persona, además de dejar al menos siete heridos. El siniestro ocurrió en la avenida Unión, en el sector de Las Praderas, Anexo 8, cuando el conductor de la unidad perdió el control del vehículo.

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