Un accidente de tránsito se registró este martes en Jicamarca, donde una combi se despistó en una pendiente y provocó la muerte de una persona, además de dejar al menos siete heridos. El siniestro ocurrió en la avenida Unión, en el sector de Las Praderas, Anexo 8, cuando el conductor de la unidad perdió el control del vehículo.

Según las primeras informaciones, la combi terminó impactando contra una vivienda —que se encontraba desocupada— y luego contra una mototaxi que circulaba por el lugar.

Pendiente peligrosa y exceso de velocidad

Testigos en la zona señalaron que la unidad transportaba pasajeros en plena hora punta, incluidos menores de edad que se dirigían a sus colegios.

Un vecino que presenció el accidente indicó que la víctima mortal sería una adulta mayor que viajaba en la mototaxi junto a dos menores. Según su relato, logró rescatar a los niños y trasladarlos a un centro de salud cercano antes de que fueran derivados a un hospital.

Vecino de Jicamarca narra cómo falleció la mujer que fue impactada por combi. Foto: Captura/ TV Perú

La Policía Nacional del Perú acordonó la zona del accidente. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido confirmada oficialmente.

Minsa se pronuncia

Por su parte, el Ministerio de Salud del Perú informó que desplegó brigadistas y ambulancias para atender la emergencia. Los siete heridos fueron trasladados al Hospital de Lima Este - Vitarte, donde reciben atención especializada.

🔴 #Ahora | Ante el despiste de una unidad de transporte público en el sector San Pedro y San Pablo de Jicamarca, el Minsa desplegó brigadistas y ambulancias para la atención inmediata de la emergencia.



Siete personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Lima Este -… pic.twitter.com/g5ylgOwdzx — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 21, 2026

Finalmente, vecinos del sector señalaron que la vía presenta una pendiente pronunciada y denunciaron que las combis suelen circular a excesiva velocidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

VIDEO RECOMENDADO