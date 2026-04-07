Un violento choque ocurrido en la Av. Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, esta mañana dejó como saldo unas quince personas heridas.
Un violento choque ocurrido en la Av. Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, esta mañana dejó como saldo unas quince personas heridas.
El incidente ocurrió a las 7:30 a.m. aproximadamente, cuando un bus de la línea 89 que transitaba a la altura de la cuadra 12 de la avenida Bolívar chocó a otro vehículo que atravesaba la vía por la calle Abraham Valdelomar.
La fuerza del impacto dejó a ambos vehículos empotrados en la berma central, obstaculizando el tránsito por varios minutos. Asimismo, el impacto dejó como heridos a unas 12 personas del bus y a otros tres tripulantes del carro particular de placa C8A-318.
El Ministerio de Salud informó por redes sociales que destinó unidades SAMU al lugar para movilizar a los heridos en tres ambulancias.
🔴 AHORA | Ante el reporte de un accidente vehicular entre dos minivanes y un bus en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados.