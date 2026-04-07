Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El choque entre un bus y otros vehículos dejó más de diez heridos en la Av. Bolívar. (Canal N)
El choque entre un bus y otros vehículos dejó más de diez heridos en la Av. Bolívar. (Canal N)
Por Redacción EC

Un violento choque ocurrido en la Av. Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, esta mañana dejó como saldo unas quince personas heridas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.