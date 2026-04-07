Un violento choque ocurrido en la Av. Bolívar, en el distrito de Pueblo Libre, esta mañana dejó como saldo unas quince personas heridas.

El incidente ocurrió a las 7:30 a.m. aproximadamente, cuando un bus de la línea 89 que transitaba a la altura de la cuadra 12 de la avenida Bolívar chocó a otro vehículo que atravesaba la vía por la calle Abraham Valdelomar.

El choque entre un bus y otros vehículos dejó más de diez heridos en la Av. Bolívar. (TV Perú)

La fuerza del impacto dejó a ambos vehículos empotrados en la berma central, obstaculizando el tránsito por varios minutos. Asimismo, el impacto dejó como heridos a unas 12 personas del bus y a otros tres tripulantes del carro particular de placa C8A-318.

El Ministerio de Salud informó por redes sociales que destinó unidades SAMU al lugar para movilizar a los heridos en tres ambulancias.

🔴 AHORA | Ante el reporte de un accidente vehicular entre dos minivanes y un bus en la avenida Bolívar, en Pueblo Libre, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del SAMU, movilizó de inmediato tres ambulancias para brindar atención médica a los afectados.



Asimismo, una unidad… pic.twitter.com/aMrGH0qWGx — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 7, 2026

“Se ha alertado al Hospital Santa Rosa y al Hospital Arzobispo Loayza ante la eventual llegada de personas heridas”, detallaron pocos minutos después del choque.