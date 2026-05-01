Resumen

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Fotos: Violeta Ayasta/ @photo.gec
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Por Redacción EC

Un aparatoso accidente se registró en el sector de Jicamarca, en la parte alta de San Juan de Lurigancho, cuando una furgoneta que trasladaba repuestos para motocicletas perdió el control y terminó cayendo sobre varias viviendas ubicadas en la avenida Unión.

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