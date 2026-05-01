Un aparatoso accidente se registró en el sector de Jicamarca, en la parte alta de San Juan de Lurigancho, cuando una furgoneta que trasladaba repuestos para motocicletas perdió el control y terminó cayendo sobre varias viviendas ubicadas en la avenida Unión.

Según informó RPP, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde del jueves 30 de abril, generando gran alarma entre los vecinos de la zona, quienes salieron de inmediato para auxiliar y verificar los daños. El vehículo pesado terminó impactando directamente sobre inmuebles familiares, provocando severas afectaciones estructurales.

Tres viviendas quedaron seriamente afectadas

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales, lo que fue considerado un hecho fortuito por los residentes del lugar. Sin embargo, hasta tres viviendas resultaron seriamente dañadas tras el impacto de la furgoneta, generando pérdidas materiales importantes para las familias afectadas.

Al cierre del informe, el vehículo aún permanecía en la zona a la espera de ser retirado por las autoridades correspondientes, mientras los propietarios evaluaban los daños ocasionados.

Fotos: Violeta Ayasta/ @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > VIOLETA AYASTA

El propietario de una de las viviendas afectadas denunció que no es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo en esa parte de Jicamarca, por lo que exigió la intervención inmediata de las autoridades locales.

Los vecinos señalaron que la zona presenta constantes riesgos debido a la pendiente y al tránsito de vehículos pesados, situación que podría desencadenar una tragedia mayor si no se implementan medidas preventivas.

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