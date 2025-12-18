Un fatal accidente de tránsito dejó como saldo dos muertos y cinco heridos de gravedad luego que un camión de carga pesada chocó a toda velocidad contra un miniván que estaba estacionada al lado de la vía, en la avenida Unión del Cerro Camote, zona de Jicamarca, distrito de Lurigancho-Chosica.

Imágenes de las cámaras de seguridad muestran cuando la unidad pierde el control e impacta contra la cúster dejando sin vida en el acto a los esposos Edgar Camavilca Paucar y Norma Carhuaricra. Su hijo de 17 años y otras cuatro personas, que regresaban de una actividad en San Juan de Lurigancho, resultaron seriamente afectadas.

Personal de Emergencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó a la zona para auxiliar al resto de la familia que quedaron atrapados entre los fierros y los trasladaron al hospital de Vitarte para ser atendidos.

Hijo de esposos en UCI

América Noticias indicó que el estado de salud de Junior Camavilca Carhuaricra, es reservado y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Las autoridades médicas señalaron que el joven presenta heridas de consideración.

¿Qué causó el accidente?

El conductor del vehículo pesado identificado como Mario Ccasani Escobar, quien también resultó herido fue trasladado al Hospital Hipólito Unanue junto a su copiloto. Él aduce que por evitar atropellar a un perro que cruzaba la pista, perdió el control del camión.

Vecinos de la zona reclaman la presencia de autoridades pues la avenida Unión del Cerro Camote es escenario constante de incidentes debido a la falta de señalética adecuada y reductores de velocidad.

El caso se mantiene bajo investigación de la Unidad Especializada en Accidentes de Tránsito.

¿A qué números llamar en una emergencia?

Si eres testigo de una emergencia, puedes contactarte al sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También, al 115, se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito.