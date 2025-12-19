El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó a los medios que se evalúa la medida que los camiones y demás vehículos de transporte de carga pesada circulen en horas de la noche para hacer frente al denso tránsito vehicular que afecta a la ciudad de Lima de 13 millones de habitantes.

“Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio y tengamos un medio de transporte pesado que atienda en horas adecuadas y que no perjudique el normal tránsito de la ciudadanía en horas punta”, señaló.

Línea 1 Metro de Lima

Reggiardo estuvo revisando las obras de construcción de la Vía Expresa Grau, que conecta la Estación Central del Metropolitano con la línea Nº 1 del Metro de Lima.

En ese sentido, destacó la importancia de esta mega obra, que se encuentra al 90 %, y que enlazará la Estación del Metropolitano Chimpu Ocllo, en Lima Norte, con la línea Nº 1 del Metro de Lima, con dirección a San Juan de Lurigancho en sentido Centro y al Sur con Villa El Salvador.

Además, comprende la construcción de 4 paraderos; 2 vías de concreto (ida y vuelta); una estación de transferencia para la conexión del Metropolitano con el Metro de Lima, entre otros servicios.