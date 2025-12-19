El tráfico afecta a 13 millones de habitantes en Lima. FOTO: DANTE PIAGGIO / EL COMERCIO
El alcalde de Lima, , expresó a los medios que se evalúa la medida que los camiones y demás vehículos de transporte de carga pesada circulen en horas de la noche para hacer frente al denso tránsito vehicular que afecta a la ciudad de Lima de 13 millones de habitantes.

“Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio y tengamos un medio de transporte pesado que atienda en horas adecuadas y que no perjudique el normal tránsito de la ciudadanía en horas punta”, señaló.

Reggiardo estuvo revisando las obras de construcción de la Vía Expresa Grau, que conecta la Estación Central del Metropolitano con la línea Nº 1 del Metro de Lima.

En ese sentido, destacó la importancia de esta mega obra, que se encuentra al 90 %, y que enlazará la Estación del Metropolitano Chimpu Ocllo, en Lima Norte, con la línea Nº 1 del Metro de Lima, con dirección a San Juan de Lurigancho en sentido Centro y al Sur con Villa El Salvador.

Además, comprende la construcción de 4 paraderos; 2 vías de concreto (ida y vuelta); una estación de transferencia para la conexión del Metropolitano con el Metro de Lima, entre otros servicios.

