El Ministerio del Interior (Mininter) puso en marcha la campaña nacional “La pirotecnia ilegal es un peligro”, una estrategia multisectorial que busca mitigar accidentes, incendios y riesgos a la integridad física derivados del uso de explosivos ilegales durante las festividades de diciembre.

La iniciativa integra el trabajo operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), la Sucamec y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), enfocándose en tres ejes: fiscalización de mercados, concientización ciudadana y respuesta inmediata ante siniestros.

Incrementarán el refuerzo policial y vigilancia en zonas comerciales

Para garantizar el orden en zonas de alta afluencia comercial, la Región Policial Lima, encabezada por el general PNP Enrique Felipe Monroy, ha dispuesto un despliegue táctico preventivo.

“Se han intensificado las labores de vigilancia y control con la incorporación de 600 oficiales de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional, reforzando la presencia preventiva en puntos críticos durante la temporada festiva”, informó el Mininter.

El Ministerio del Interior realizó pruebas de cómo podrían afectar los pirotécnicos ilegales a los niños | Foto: Mininter

La Sucamec reveló que incautaron pirotécnicos

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil advirtió sobre la peligrosidad de los artefactos de fabricación clandestina.

Según el superintendente Rafael Ríos Zavala, la lucha contra el comercio informal ha arrojado resultados significativos en el presente periodo, pues en lo que va del año, se han incautado 285 toneladas de pirotécnicos ilegales.

El Ministerio incentivó el uso de ferias pirotécnicas autorizadas en Lima, Piura y Chiclayo para evitar tragedias durante Navidad y Año Nuevo | Foto: Mininter

Para luego exhortar a los ciudadanos a comprar exclusivamente en las ferias autorizadas ubicadas en Lima, Piura y Chiclayo, “evitando así exponerse a sanciones y riesgos innecesarios”.

Prevención de incendios y emergencias

Por su parte, el Cuerpo General de Bomberos alertó que la acumulación de materiales inflamables en azoteas y el uso inadecuado de fuegos artificiales son las principales causas de incendios en Año Nuevo.

El brigadier Jorge Canales, jefe de la Primera Brigada de Bomberos, subrayó que de utilizarse pirotécnicos, estos deben ser manipulados exclusivamente por adultos, priorizando siempre la seguridad de los menores de edad.

Canales de denuncia

Durante el lanzamiento, especialistas de la UDEX realizaron demostraciones sobre el poder destructivo de los pirotécnicos de mecha corta, los cuales pueden causar mutilaciones o pérdidas humanas.

El Mininter recordó que la ciudadanía tiene a su disposición canales gratuitos para reportar el almacenamiento o venta ilegal de estos productos:

Línea 105: Policía Nacional del Perú.

Policía Nacional del Perú. Línea 116: Cuerpo General de Bomberos Voluntarios.