La Municipalidad de Lima anunció la puesta en marcha de un plan integral de seguridad para la campaña navideña 2025 en Mesa Redonda, el Mercado Central y el Triángulo Grau, zonas que concentran la mayor actividad comercial en estas fechas. El objetivo es proteger a los miles de compradores que visitan diariamente este conglomerado durante diciembre.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para evitar cualquier desgracia y por ello hemos puesto 19 cámaras inteligentes que identificarán el rostro de todos aquellos que visiten este conglomerado comercial; además, nos permitirá conocer en tiempo real cuando se sobrepase el aforo” , señaló el alcalde de Lima.

Municipio despliega 1,200 agentes y 19 cámaras inteligentes en zonas comerciales por Navidad. (Foto: MML)

Como parte de las medidas, el municipio ha desplegado más de 1,200 integrantes de Serenazgo, fiscalizadores, brigadistas e inspectores, quienes trabajarán las 24 horas del día para mantener el orden, orientar a los ciudadanos y atender cualquier incidencia.

El operativo se realiza en estrecha coordinación con la Policía Nacional, que ha reforzado su presencia en calles, pasajes y galerías para prevenir robos, emergencias y situaciones de riesgo por aglomeraciones. A estas acciones se suman tres drones de última generación, equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos capaces de detectar focos de calor, concentración de personas y posibles fallas estructurales.

La reducción del riesgo de incendios es una prioridad para la comuna. Por ello, se vienen detectando y clausurando almacenes clandestinos, al tiempo que especialistas de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres supervisan rutas de evacuación y el cumplimiento de normas de seguridad en las galerías comerciales.

“Estamos trabajando el tema de los almacenes también. Estamos generando un marco legal que se pueda aprobar muy pronto, tal vez en la próxima sesión de Concejo, para evitar que esa cantidad de almacenes se controle de una forma eficiente y evitar riesgos a futuro” , afirmó el alcalde.

Implementan megaoperativo con Policía y Ejército para evitar incendios y aglomeraciones en campaña navideña. (Foto: MML)

Además, el Ejército del Perú ha instalado un Puesto de Comando en la zona, lo que fortalecerá la coordinación interinstitucional y permitirá una respuesta más rápida ante cualquier emergencia, incluyendo un eventual sismo.

Con estas acciones, la Municipalidad de Lima reafirma su compromiso de garantizar una campaña navideña segura, ordenada y libre de riesgos para comerciantes y visitantes que acuden al corazón comercial del Cercado.