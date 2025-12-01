Para esta ocasión, el doodle de Google se presenta este 1 de diciembre con una imagen alusiva a las celebraciones de Navidad y Noche Vieja (previo a Año Nuevo), el 25 y 31 de diciembre, respectivamente.

Las letras de Google aparecen adornadas con guirnaldas de colores. Además, alrededor de algunas letras, cruza un cable con las clásicas lámparas navideñas con forma de gota.

Es así que Google rinde homenaje a las celebraciones de millones de personas en el mundo que renuevan su fe a través de la alegría y esperanza que conlleva la Navidad y Año Nuevo.

Mes de adviento

Primer domingo: 30 de noviembre de 2025, inicio del nuevo ciclo litúrgico.

Segundo domingo: 7 de diciembre de 2025.

Tercer domingo: 14 de diciembre de 2025, conocido como Domingo de Gaudete, día asociado a la alegría, simbolizado por la vela rosada en la corona de Adviento y por las vestiduras del mismo color en la liturgia.

Cuarto domingo: 21 de diciembre de 2025.

La corona de adviento está enmarcada por cuatro velas y cada una de ellas representa un significado según sus colores. Durante estas semanas, los creyentes católicos meditan y se alistan para la llegada de Cristo.