Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El doodle de Google celebra hoy, martes 17 de marzo, el Día de San Patricio, patrono de Irlanda y festividad que se celebra en todo el mundo. Durante la jornada las personas suelen vestirse de color verde y reuniones con amigos.
TE PUEDE INTERESAR
- “K-Pop Demon Hunters 2″: todo lo que se sabe de la secuela confirmada por Netflix
- “OSHI NO KO” Temporada 3, Capítulo 10: Hora de estreno confirmado
- Temblor en México hoy: consulta los últimos sismos del martes 17 de marzo vía el SSN
- ¿Qué se sabe del bono extraordinario para profesores y auxiliares de los colegios estatales en el Perú durante el 2026?
Seguir temas