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Está asociado ahora con la imagen de un trébol, que representa la Santa Trinidad a través de sus tres puntas. Foto: Google
Está asociado ahora con la imagen de un trébol, que representa la Santa Trinidad a través de sus tres puntas. Foto: Google
Por Redacción EC

El doodle de Google celebra hoy, martes 17 de marzo, el Día de San Patricio, patrono de Irlanda y festividad que se celebra en todo el mundo. Durante la jornada las personas suelen vestirse de color verde y reuniones con amigos.

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