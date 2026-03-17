El doodle de Google celebra hoy, martes 17 de marzo, el Día de San Patricio, patrono de Irlanda y festividad que se celebra en todo el mundo. Durante la jornada las personas suelen vestirse de color verde y reuniones con amigos.

Cabe señalar que esta celebración está asociada con la imagen de un trébol, que representa la Santa Trinidad a través de sus tres puntas.

¿Quién fue San Patricio?

Nacido en nació en la región de Britania, actualmente pertenece a Gran Bretaña, en el año 386, Maewyn Succat, más conocido como Patricio de Irlanda, enfrentó diferentes dificultades desde temprana edad, al sufrir el saqueo de su casa.

Luego, con el paso de los años, fue llevado en contra de su voluntad a Irlanda, donde fue vendido como esclavo. Luego de seis años de explotación y trabajo forzoso, escapó y retornó a su hogar.

Su vida dio un giro espiritual y se dedicó al estudio del cristianismo cuando se mudó a las Galias (Francia en la actualidad). Al poco tiempo, San Germán de Auxerre lo nombró sacerdote.