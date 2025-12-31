Como último día de este fin de año 2025, Google celebra la llegada del Año Nuevo 2026 con un doodle festivo. La imagen en la página principal del buscador apuesta por tonos brillantes y dorados, además, elementos animados que evocan celebración global.

Al hacer clic, los usuarios son llevados a resultados sobre el Año Nuevo y a las diversas celebraciones en el mundo, un gesto ya habitual que mezcla curiosidad, información y un toque de diversión.

Es así que Google se suma de nuevo a las festividades, recordando que el tránsito hacia un nuevo año también puede vivirse desde la pantalla de una laptop o computadora de escritorio.

Cabe recordar que el diseño por Año Nuevo permanece visible durante las primeras horas del 1 de enero y forma parte de la colección anual de doodles temáticos que marcan fechas especiales en el buscador.

¿Qué se celebra el 31 de diciembre?

El 31 de diciembre de todos los años es la víspera de Año Nuevo o también llamada Nochevieja. En esta fecha las personas realizan rituales para atraer la buena fortuna y salud como: comer 12 uvas, dar una vuelta a su casa con una maleta, quemar un papel con los deseos, compartir lentejas, entre otros.

También es un momento habitual para hacer balances, agradecer lo vivido y establecer propósitos para el nuevo año.

Ciudades de todo el mundo organizan conciertos, cenas y eventos masivos que atraen a residentes y visitantes. Los medios de comunicación transmiten especiales con música en vivo y conteos previos al Año Nuevo, mientras que comercios y servicios ajustan horarios por la alta demanda.