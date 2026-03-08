Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, Google presentó un doodle especial dedicado a las pioneras de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con el objetivo de destacar el impacto de sus aportes en el desarrollo del mundo moderno.

La ilustración, visible este sábado en la página principal del buscador en la mayoría de países, rinde homenaje a científicas, exploradoras y visionarias cuyas contribuciones marcaron hitos en diversos campos del conocimiento.

Según explicó la compañía, el doodle resalta el trabajo de mujeres que, desde la observación de las estrellas hasta la exploración de los océanos, ayudaron a ampliar la comprensión del planeta y del universo.

Con esta iniciativa, Google busca recordar que el legado de estas investigadoras continúa inspirando a nuevas generaciones de niñas y jóvenes interesadas en la ciencia. El mensaje central del doodle destaca a quienes “se atrevieron a ser curiosas” y abrieron camino para futuras científicas.

El Día Internacional de la Mujer fue reconocido por las Naciones Unidas por primera vez en 1975 y, desde entonces, se convirtió en una fecha destinada a visibilizar las contribuciones de las mujeres en distintos ámbitos y promover la igualdad de género.

Google ya había dedicado un doodle a esta efeméride en 2025, cuando destacó a mujeres visionarias en los campos de STEM. En aquella ocasión, el buscador subrayó que los logros representados eran solo una pequeña parte de las contribuciones femeninas al desarrollo científico.

De acuerdo con la empresa, el trabajo de estas investigadoras simboliza un avance constante hacia la igualdad de género, aunque aún persisten brechas en la participación femenina en los sectores vinculados a la ciencia y la tecnología.

Actualmente, las mujeres representan alrededor del 29 % de la fuerza laboral mundial en áreas STEM. No obstante, esta cifra continúa creciendo gracias a iniciativas educativas, científicas y sociales que promueven su participación.

