Google dedica doodle a científicas pioneras por el Día Internacional de la Mujer. (Foto: Captura)
Por Redacción EC

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo, Google presentó un doodle especial dedicado a las pioneras de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), con el objetivo de destacar el impacto de sus aportes en el desarrollo del mundo moderno.

