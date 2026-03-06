Por Redacción EC

Las demandas por equidad, la visibilización de desigualdades y el fortalecimiento del liderazgo femenino cobran mayor relevancia durante el tercer mes del año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esta fecha rememora un acontecimiento histórico que resalta su papel fundamental dentro de la sociedad, motivando desde manifestaciones en distintas partes del mundo hasta mensajes y dedicatorias como las 50 frases que se comparten a continuación.