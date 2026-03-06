Las demandas por equidad, la visibilización de desigualdades y el fortalecimiento del liderazgo femenino cobran mayor relevancia durante el tercer mes del año con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esta fecha rememora un acontecimiento histórico que resalta su papel fundamental dentro de la sociedad, motivando desde manifestaciones en distintas partes del mundo hasta mensajes y dedicatorias como las 50 frases que se comparten a continuación.

¿Buscas el mensaje perfecto para el Día de la Mujer? Mira AQUÍ qué frase debes dedicar para sorprender este 8 de marzo

“Nunca se debe gatear cuando se tiene el impulso de volar” – Helen Keller

“La vida se contrae o expande en proporción a tu coraje” – Anaïs Nin

“Lo que las mujeres aún tienen que aprender es que nadie te da poder. Solamente hay que tomarlo” – Roseanne Barr

“No soy la mujer de tu vida, soy la mujer de la mía”

“No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías” – Aude Lorde

“Brilla y al que le moleste, que se tape los ojos”

“Algunas mujeres eligen seguir a los hombres, otras deciden seguir sus sueños” – Lady Gaga

“Mi boda, mis reglas”

“Quienes no se mueven no notan sus cadenas” – Rosa Luxemburgo

“Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista”

“La vida es corta: sonríele a quien llora, ignora a quien te critica y sé feliz con quien te importa” – Marilyn Monroe

“Tenemos que enseñar a las niñas que pueden llegar tan alto como humanamente posible sea” – Beyoncé

“El éxito de cada mujer debe ser una inspiración para otra. Somos más fuertes cuando nos apoyamos” – Serena Williams

“El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente” – Simone de Beauvoir

“Yo elijo cómo me visto y con quien me desvisto”

“El empoderamiento de las mujeres conduce al empoderamiento de la humanidad” – Michelle Obama

“Las mujeres, primero que nada, queremos vivir sin miedo” – Isabel Allende

“Mi vida tiene valor, mi cuerpo no tiene precio”

“El feminismo es la habilidad de elegir lo que quieres hacer” – Nancy Reagan.

“Soy una persona feminista que piensa que una mujer puede hacer cualquier cosa que se decida a hacer” – Grace Kelly

“Somos mujeres y somos fuertes” – Pilar Rubio

“Una mujer segura de sí misma se viste de fuerza y dignidad”

“La igualdad llegará cuando una mujer tonta pueda llegar tan lejos como hoy llega un hombre tonto” – Estelle Ramey

“En muchas ocasiones históricas, ‘Anónimo’ fue una mujer” – Virginia Woolf

“Nos queremos libres y nos queremos fuertes”

“No queremos tener poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas” – Niña Pastori

“Ser feminista es fundamental para llegar a la igualdad”– Leticia Dolera

“Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie” – Emily Dickinson

“Nada hace más hermosa a una mujer que la confianza” – Sophia Loren

“Una mujer debe ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera” – Coco Chanel

“Las mujeres pueden con todo, y más”

“Si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres en derechos, dignidad y oportunidad, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo” – Hillary Clinton

“El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena” – Jane Fonda

“Nunca te rindas. Tienes la capacidad para hacer lo que quieras”

“Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, se levanta por todas las mujeres” – Maya Angelou

“No me voy a limitar solo porque la gente no aceptará el hecho de que puedo hacer otra cosa” – Dolly Parton

“No soy ningún pájaro y ninguna red me atrapa: soy un ser humano libre y con voluntad independiente” – Charlotte Brontë

“Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él” – Gloria Steinem

“A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces” – Frida Kahlo

“Mujer, me gusta cuando no callas”

¿Qué más debes saber sobre el Día Internacional de la Mujer?

La lucha feminista por hacer prevalecer cada derecho básico y fundamental de todo ciudadano, entre los cuales resalta el de poder participar en jornadas cívicas para emitir un voto, forma parte del origen que vincula al denominado 8M con el adorno de cinta de tonalidad asociada a la delicadeza y estética.

En plena revolución industrial, el 8 de marzo de 1857, miles de trabajadoras textiles que laboraban en el rubro de la confección en Nueva York, organizaron una huelga para manifestarse públicamente en contra de las míseras condiciones laborales y asimismo exigir aumento de salario.