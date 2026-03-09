En el marco del Día Internacional de la Mujer, congresistas de distintas bancadas anunciaron la conformación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Cáncer en las Mujeres, denominado “Bancada Rosa”, una iniciativa que busca impulsar desde el Parlamento acciones orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento de esta enfermedad.

El anuncio se realizó durante el encuentro “Voces que Inciden: Cáncer de la Mujer y Compromiso Parlamentario”, que reunió a legisladores, pacientes, profesionales de la salud y representantes de la sociedad civil con el objetivo de colocar la atención del cáncer en mujeres como una prioridad en la agenda pública.

Durante la actividad, la congresista Lady Camones, impulsora de la propuesta, advirtió sobre las brechas existentes en materia de prevención. “No tenemos una política de prevención. Tenemos un promedio de 126 mamógrafos para más de 4 millones de peruanas en edades superior a los 40 años. Eso significa nada”, señaló.

Asimismo, agradeció el respaldo de sus colegas para impulsar la iniciativa y las exhortó a continuar trabajando para que sea aprobada en el pleno del Parlamento. “Agradezco nuevamente a mis queridas amigas y colegas por haber aceptado de manera inmediata conformar esta Bancada Rosa”, expresó.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Salud y Población, Magaly Ruiz, sostuvo que el combate contra esta enfermedad requiere una respuesta política conjunta. “Esta lucha debe unirnos sin tintes políticos (...) La salud de las mujeres no puede depender de dónde vivan ni de sus recursos económicos. Escuchar fue el primer paso, ahora nos toca actuar”, afirmó.

De acuerdo con estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan) de la Organización Mundial de la Salud, en el Perú se registraron más de 40 mil nuevos casos de cáncer en mujeres y 19.494 fallecimientos en 2025, siendo los más frecuentes el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino.

La moción que dispone la creación de la denominada “Bancada Rosa” fue aprobada en la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República del Perú. Entre las parlamentarias que integrarán este espacio figuran Elizabeth Medina, Rosangella Barbarán, Cheryl Trigozo, María del Carmen Alva, Diana Gonzales y Karol Paredes, quienes también participaron en la presentación de la iniciativa.