Congresistas anuncian creación de la “Bancada Rosa” para impulsar lucha contra el cáncer en mujeres. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

En el marco del Día Internacional de la Mujer, congresistas de distintas bancadas anunciaron la conformación del Frente Parlamentario de Lucha contra el Cáncer en las Mujeres, denominado “Bancada Rosa”, una iniciativa que busca impulsar desde el Parlamento acciones orientadas a mejorar la prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso al tratamiento de esta enfermedad.

