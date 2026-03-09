La Comisión de Ética del Congreso declaró improcedente la denuncia presentada contra la congresista Ariana Orué por presunta vulneración al Código de Ética Parlamentaria. La decisión se adoptó este lunes 9 de marzo, luego de que el grupo de trabajo sustentara y votara el Informe de Calificación.

Tras el análisis del caso, la comisión aprobó por mayoría el informe que recomienda declarar improcedente la denuncia y disponer su archivo definitivo, al no encontrar indicios de una falta reglamentaria. La votación se resolvió con seis votos a favor, ninguno en contra y una abstención.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, el informe concluye que los hechos denunciados no constituyen una infracción al Código de Ética Parlamentaria, por lo que corresponde archivar el expediente.

La denuncia se originó a partir de un reportaje televisivo difundido el 9 de noviembre, en el que se señalaba que la legisladora habría pedido a su coordinador parlamentario, Alex Paredes, que la trasladara a su gimnasio personal.

Según el informe periodístico, el trabajador del Congreso, quien percibe S/ 3.600 mensuales, habría realizado dichos traslados durante la mañana de un día en que se desarrollaba una sesión del pleno.

En su momento, la congresista reconoció los traslados, aunque sostuvo que se realizaron solo en un par de ocasiones y fuera del horario laboral.

Además, el reportaje mencionó la contratación de Renzo Nicolás Basurco como Asesor II en su despacho, con una remuneración superior a S/ 10.000 mensuales, aspecto que también fue revisado en el proceso de calificación.