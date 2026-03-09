Resumen

Congreso: Comisión de Ética declara improcedente denuncia contra Ariana Orué. (Foto: Comisión de Ética)
La Comisión de Ética del Congreso declaró improcedente la denuncia presentada contra la congresista Ariana Orué por presunta vulneración al Código de Ética Parlamentaria. La decisión se adoptó este lunes 9 de marzo, luego de que el grupo de trabajo sustentara y votara el Informe de Calificación.

