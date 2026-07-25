Los partidos de oposición en el Senado presentaron una segunda lista de candidatos para integrar la Mesa Directiva en el periodo parlamentario 2026-2027 que está conformada por integrantes de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, y que es liderada por Daniel Barragán.

El senador tiene como acompañantes en la lista 2 que fue presentada poco antes de las 11 a.m. de este sábado 25 de julio a Jaime Quito Sarmiento de Juntos por el Perú, Jaime Delgado de Ahora Nación, y finalmente Nora Bonifaz Carmona del Partido del Buen Gobierno.

Daniel Barragán, senador de Obras, lidera la lista 2 para la Mesa Directiva. (Congreso de la República)

Daniel Barragán, senador de Obras, lidera la lista 2 para la Mesa Directiva. (Congreso de la República)

La segunda lista de postulantes a la Mesa Directiva fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso de la República pocos minutos después que lo hiciera el oficialismo de Fuerza Popular con respaldo de Renovación Popular. La oposición acudió con sus voceros: el propio Daniel Barragán de Obras, José Castillo de Juntos por el Perú y Alfonso López Chau de Ahora Nación.

Esta candidatura se enfrentará a la lista 1 planteada por Fuerza Popular y Renovación Popular conformada por los senadores Miguel Torres, Alejandro Muñante, Nilza Chacón y Edgar Mancha para ocupar la presidencia y las tres vicepresidencias.

Cabe recordar que las elecciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para sus respectivas Mesas Directivas serán este domingo 26 de julio, dos días después de la juramentación de sus integrantes y poco antes de que se produzca la toma de mando de Keiko Fujimori como presidenta de la República.

Esta formalidad será una de las primeras actividades del Congreso bicameral luego de que se concretara la juramentación, tanto de los miembros de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, el viernes 24 de julio. Cada uno de los 60 senadores y 130 diputados juró a sus respectivos puestos con sus credenciales entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para marcar el inicio de sus labores para el periodo 2026-2031.