Daniel Barragán, senador de Obras, lidera la lista 2 para la Mesa Directiva. (Congreso de la República)
Daniel Barragán, senador de Obras, lidera la lista 2 para la Mesa Directiva. (Congreso de la República)
Por Redacción EC

Los partidos de oposición en el Senado presentaron una segunda lista de candidatos para integrar la Mesa Directiva en el periodo parlamentario 2026-2027 que está conformada por integrantes de Obras, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno, y que es liderada por Daniel Barragán.

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