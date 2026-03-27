La compañía de streaming Universal+ dio cuenta este viernes de lo que incluirá en su catálogo para el cuarto mes del año 2026.

Entre lo más saltante se encuentra el Crossover de “One Chicago”, la cuarta temporada de “From” y el estreno en Latinoamérica de “Boston Blue”, el elogiado spin off de “Blue Bloods”.

A continuación, todos los detalles:

-CROSSOVER DE “ONE CHICAGO” (6 de abril)

Este lunes 6 de abril estará disponible en Universal+ el esperado Crossover del universo “One Chicago”. De esta manera, veremos a nuestros actores favoritos de “Chicago Fire”, “Chicago PD” y “Chicago MED” un mismo caso en cada hora de su respectivo programa.

Este capítulo ha convocado de regreso a los queridos actores Tracy Spiridakos como Hailey Upton y Jesse Lee Soffer como Jay Halstead.

“Reckoning” se titula el episodio, del cual compartimos a continuación su sinopsis:

La historia inicia en Chicago Fire, donde la estación 51A responde a una emergencia en el aeropuerto después de que un avión de pasajeros queda repentinamente en silencio. Lo que encuentran desencadena una alarmante revelación: un secreto de gran magnitud y letalidad, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de la pista.

Jason Beghe como Hank Voight, Jesse Lee Soffer como Jay Halstead y Tracy Spiridakos como Hailey Upton en una escena del croosver a emitirse en Latinoamérica el 6 de abril vìa Universal+ / NBC

La tensión continúa en Chicago Med, donde un grupo de médicos deberá ayudar a resolver el conflicto. En el Hospital Gaffney, los médicos se ven inmersos en una carrera contrarreloj mientras intentan descifrar un desconcertante misterio médico relacionado con el avión de pasajeros, mientras múltiples vidas penden de un hilo.

El crossover culmina en Chicago P.D., donde la crisis aérea expone una conspiración de alto nivel vinculada a la aeronave. Esta revelación impulsa a la Unidad de Inteligencia a una peligrosa persecución para dar con el responsable, mientras el FBI sigue de cerca cada movimiento.

-TEMPORADA 4 DE “FROM” (20 de abril)

Calificada por Stephen King como “maravillosa”, la serie creada por Joh Griffin vuelve a las pantallas con su temporada número 4.

Participan el sheriff Boyd Stevens --al frente de una lucha contra presencias demoníacas en un pueblo sin salida-- y Tabitha (Catalina Sandino Moreno), regresa momentáneamente a su antigua vida normal, pero una tragedia la pone de vuelta en el centro de la escena.

-LOVE ISLAND USA, temporada 7 (23 de abril)

El reality de citas conducido por Ariana Madix está más vivo que nunca. Este proyecto combina drama con relaciones sentimentales y hermosos lugares naturales.

En esta temporada 7 hay 37 episodios y 30 concursantes en búsqueda del amor en Fiyi. No se trata solo de encontrar la media naranja, sino de sobrevivir al ‘aislamiento’. El reality incluye pruebas físicas y mentales.

-GHOSTS, Temporada 4 (24 de abril)

Creada por Joe Port y Joe Wiseman, “Ghosts” es una ficción llena de gags cómicos que combina momentos propios de una narración sobre natural.

En esta ocasión, Samantha y su esposo Jay Arondekar reciben una herencia inmejorable: una hermosa casa que, sin embargo, luego terminan descubriendo como una pesadilla.

Dice la sinopsis oficial:

La pareja se muda a la vivienda deseando disfrutar de la calma hogareña tras vivir frenéticamente en Nueva York. Sin embargo, nada sale como ellos esperan, ya que el inmueble está embrujado. Contra todos los pronósticos, Sam tendrá la atípica oportunidad de hablar con los fantasmas que van apareciendo para resolver asuntos pendientes antes de abandonar la casa, conflictos que están vinculados con la historia de Estados Unidos.

-BOSTON BLUE (30 de abril)

Tocará esperar a fin de mes para ver el elogiado spinoff de “Blue Bloods”. La icónica serie policial que se despidió de pantallas el año pasado esta vez tiene un subproducto protagonizado por Donnie Wahlberg en el rol del detective Danny Reagon, quien esta vez se traslada a Chicago.

Creada por Brandon Sonnier y Brandon Margolis, “Boston Blue” acaba de ser renovada para una segunda temporada en Estados Unidos.

Dice la sinopsis oficial:

Para resolver los casos que llegan a sus manos, Danny forma equipo con Lena Silver, la hija mayor de una reconocida familia de policías de la ciudad, una de las profesionales en ascenso más respetadas. Asimismo, Lena es nieta del reverendo Edwin Peters, el reconocido pastor de una histórica iglesia bautista de Boston que será clave en la historia junto a su hija, Mae Silver, madre de Lena y fiscal de Distrito de Boston.