Por Redacción EC

Más de 6.2 millones de estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria se preparan para regresar a las aulas en todo el país. Es así que los padres de familia se concentran en alistar los útiles escolares para el correspondiente Año Escolar 2026, lo que implica una serie de gastos y situaciones de estrés. De esta manera, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el cronograma escolar para los colegios públicos a nivel nacional, en el que se establece que el regreso a clases será el 16 de marzo. Aunque el retorno a las aulas genera emoción y expectativas entre los estudiantes peruanos, en algunos casos también provoca ansiedad o nerviosismo, lo que puede convertirse en un dolor de cabeza para muchos padres al momento de llevarlos al colegio. Frente a este contexto complejo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó sobre posibles situaciones de bullying que podrían enfrentar los menores por parte de sus compañeros, e instó a los docentes a mantenerse en alerta. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.