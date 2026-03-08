Más de 6.2 millones de estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria se preparan para regresar a las aulas en todo el país. Es así que los padres de familia se concentran en alistar los útiles escolares para el correspondiente Año Escolar 2026, lo que implica una serie de gastos y situaciones de estrés. De esta manera, el Ministerio de Educación (Minedu) oficializó el cronograma escolar para los colegios públicos a nivel nacional, en el que se establece que el regreso a clases será el 16 de marzo. Aunque el retorno a las aulas genera emoción y expectativas entre los estudiantes peruanos, en algunos casos también provoca ansiedad o nerviosismo, lo que puede convertirse en un dolor de cabeza para muchos padres al momento de llevarlos al colegio. Frente a este contexto complejo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó sobre posibles situaciones de bullying que podrían enfrentar los menores por parte de sus compañeros, e instó a los docentes a mantenerse en alerta. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ACTITUDES EN ESCOLARES PODRÍAN SER SEÑAL DE BULLYING, SEGÚN ESSALUD?

El inicio del Año Escolar 2026 genera gran entusiasmo entre muchos estudiantes; sin embargo, para otro grupo representa una situación de riesgo, ya que podrían enfrentarse a diversos casos de hostigamiento en las aulas. De esta manera, la jefa del Servicio de Psicología del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, la psicóloga Pahola Albújar Chávez, explicó, a través de una entrevista a la Agencia Andina, la importancia de identificar, desde los primeros días de clases, los casos de bullying en los menores, lo cual buscan perjudicar emocional y físicamente.

Según la especialista, el rechazo escolar, el aislamiento social, las bajas calificaciones y los trastornos del sueño o del apetito, entre otros, son algunas de las señales que pueden ayudar a detectar el acoso escolar. Esto podría llevar a que el niño tenga una baja autoestima, depresión, estrés, trastornos de ansiedad y dificultades para relacionarse con sus demás compañeros. Por consiguiente, la psicóloga recomendó a los padres de familia a prestar mucha atención a las actitudes de sus hijos y demostrarles empatía. Por su parte, instó a los docentes a mantenerse en alerta ante cualquier cambio de conducta en sus alumnos.

#AñoEscolar #ConvivenciaEscolar #TVPerúNoticias ♬ sonido original - TVPerú Noticias @tvperu.noticias 📚 Con el inicio del año escolar, es fundamental que los padres de familia estén atentos ante cualquier señal de acoso escolar. Mantener una comunicación abierta, observar cambios de conducta y coordinar con la institución educativa puede marcar la diferencia. Prevenir el bullying es una tarea compartida entre familia y escuela. 💛 #NoAlBullying

Finalmente, indicó que, si se detecta una situación de bullying en el salón, lo primordial será cuidar su bienestar emocional y brindarle apoyo psicológico. “A diferencia de una agresión ocasional entre dos personas en igualdad de condiciones, el acoso escolar se caracteriza por su reiteración y por afectar a un estudiante que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Si los chicos presentan irritabilidad, ansiedad, dejan de hacer las actividades que normalmente hacían, presentan dolores físicos, falta de sueño o un comportamiento distinto al habitual, pueden estar siendo víctimas de acoso escolar”, sostuvo Albújar a dicho medio.

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO ENTREGAR EL TOTAL DE ÚTILES ESCOLARES, SEGÚN EL INDECOPI?

En dialogo para un medio local, la representante de la dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Indecopi, Rosa Morán, explicó que, basándose en la guía ‘Checa tu Cole’ de Indecopi, los colegios a nivel nacional se encuentran prohibidos de solicitar el total de los útiles escolares durante los primeros días de clases, por lo que se deben considerar fechas establecidas para la entrega de estos materiales, de acuerdo con las necesidades para el desarrollo de las clases. Eso no es todo, en el caso de los libros, indispensables para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, la especialista indicó que no es obligatorio que sean nuevos.

En cuanto a los uniformes escolares, los padres de familia podrán comprarlo en cualquier establecimiento de su elección. “Existe la libertad de cada centro educativo para programar las actividades que se van a realizar en el año y en base a ello se hace una proyección de lo que se va a emplear, sin embargo para la entrega de los útiles, es importante que los colegios sean razonables y, a través de su reglamento interno, consideren plazos que tengan en cuenta las necesidades de aprendizaje que tendrá el alumno para solicitar los materiales”, sostuvo Morán, conforme comparte América TV.