Google se sumó a las celebraciones por el Día de la Madre 2026 con un emotivo doodle interactivo que aparece en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú, además de Estados Unidos y México.

La ilustración destaca por su diseño artesanal inspirado en las clásicas tarjetas hechas a mano. El tradicional logo de Google fue transformado en figuras de papel recortado, flores y elementos decorativos en tonos pastel que simbolizan amor, cuidado y unión familiar.

Uno de los detalles más llamativos del doodle es una tarjeta desplegable tipo pop-up ubicada en el centro, donde sobresalen plantas con flores y un corazón de papel. También aparecen pequeños cactus y herramientas de jardinería.

Google celebra el Día de la Madre con emotivo e innovador Doodle. (Foto: Captura de Google)

Según explicó Google en su sitio oficial, el diseño incluye elementos como un clavel y un cactus para simbolizar el amor incondicional y la fortaleza de las madres. Además, el buscador destacó que la idea fue crear una experiencia visual cálida y cercana para rendir homenaje en este Día de la Madre.

Además del doodle, la gran novedad de este año es la incorporación de inteligencia artificial generativa dentro del buscador. Debajo de la barra principal aparece el mensaje: “Sé su #1 este Día de las Madres. Crea una canción para mamá con ayuda de Gemini”.

Al ingresar a la herramienta, Gemini solicita a los usuarios describir el “superpoder secreto” de su mamá. Con esa información, la Inteligencia Artificial (IA) genera automáticamente una canción personalizada estilo synth-pop inspirada en los años 80, con letras emotivas y un coro pegajoso.

Google celebra el Día de la Madre con emotivo e innovador Doodle. (Foto: Magnific / Imagen referencial)

De esta manera, Google busca que el Día de la Madre no solo se celebre con un doodle visual, sino también mediante experiencias interactivas impulsadas por IA.