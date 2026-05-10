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Google celebra el Día de la Madre con emotivo Doodle. (Foto: Captura de Google)
Google celebra el Día de la Madre con emotivo Doodle. (Foto: Captura de Google)
Por Redacción EC

Google se sumó a las celebraciones por el Día de la Madre 2026 con un emotivo doodle interactivo que aparece en varios países de Latinoamérica, incluyendo Perú, además de Estados Unidos y México.

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