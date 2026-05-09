Las madres poseen una cualidad única. Por el solo hecho de serlo, ante nuestros ojos parecen invencibles y omnipresentes: capaces de soportarlo todo, con una respuesta para cada problema y con esos abrazos que curan cualquier herida. Sin embargo, bajo esa armadura, solemos olvidar que también son personas de carne y hueso—como tú y como yo —con sus propias historias, miedos, sueños y esa misma necesidad humana de ser escuchadas y comprendidas.

Y es que aprender a verlas más allá de la maternidad nos invita a transformar nuestra mirada e incluso nuestra relación con ellas. Para Janet León, psicóloga ocupacional de Mapfre Perú, este cambio de perspectiva nos permite abandonar la idealización o el juicio para empezar a reconocer en nuestra madre a alguien con errores, aprendizajes y circunstancias propias. “De esta manera, podemos construir un vínculo más adulto y menos dependiente de expectativas”, aseguró a Somos. Al humanizarla, los juicios se diluyen y la empatía se agudiza, permitiéndonos descubrir a una mujer que, al igual que nosotros, navega entre virtudes y temores.

En este sentido, no existe mejor camino para este acercamiento que una conversación honesta. Escuchar su historia, sus recuerdos y sus elecciones, no solo nos permite conocerla mejor, sino también entendernos a nosotros mismos. Como explicó la doctora Claudia Cortez, directora de la carrera de Psicología de la Universidad San Ignacio de Loyola: “La historia de nuestros padres es, en gran medida, la raíz de nuestra propia historia emocional. Comprender cómo enfrentaron sus experiencias, de dónde surgen sus decisiones, sus miedos o sus formas de amar, nos permite resignificar muchas vivencias que de niños solo interpretábamos de forma parcial”.

Pero, ¿por qué hablar con mamá a veces parece imposible?

Hay momentos en que acercarnos a nuestra madre para hablar de sentimientos o recuerdos se siente como tocar una puerta difícil de abrir. No es solo timidez o desinterés, detrás de esa barrera hay generaciones que determinan la manera de vivir y expresar la vida. Según Josselyn Gutiérrez, psicóloga y docente de la carrera de Psicología de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), nuestro lenguaje emocional está profundamente influenciado por la época en la que crecimos.

Mientras algunas generaciones priorizan la moral y las normas, otras valoran más lo emocional y la vulnerabilidad. Por eso, lo que para una madre era una forma natural de procesar su experiencia, para nosotros puede resultar lejano o incluso incomprensible.

A eso se suman las historias familiares difíciles: recuerdos que no se elaboraron y quedaron atrapados en un silencio pesado. Porque cuando algo no se nombra, hablar de ello no solo es incómodo, sino que puede parecer una amenaza. “Muchas familias nunca han desarrollado una cultura de comunicación emocional abierta. En lugar de hablar de sentimientos, experiencias difíciles o historia personal, se priorizan conversaciones prácticas, superficiales o rutinarias. Y así, generaciones enteras aprenden que hablar de temas más profundos no es natural, sino riesgoso”, destacó la psicoterapeuta Natacha Duke, de Cleveland Clinic.

Cuando conocemos su pasado, dejamos de juzgarla y empezamos a mirarla con más empatía, lo que nos ayuda a fortalecer el vínculo desde un lugar más consciente y compasivo.

Y es que el silencio también es protección. Cuando una persona no quiere hablar de su pasado o sus emociones, suelen activarse mecanismos de defensa como la evitación (cambiar de tema), la minimización (“no fue para tanto”) o la negación. Esto sucede, porque al tocar ciertos temas pueden reactivarse emociones intensas como la tristeza, la culpa o el miedo, por lo que nuestro cerebro—siempre pragmático— busca reducir ese malestar. Sin embargo, a largo plazo, esta estrategia limita la conexión emocional y dificulta que las experiencias difíciles se procesen de manera saludable.

Comprender estas barreras es, en definitiva, el primer paso para atravesar esas capas de historia y encontrar una manera de conectar genuinamente con quien es ella.

¿Cómo entablar un diálogo que conecte de verdad?

Más que buscar respuestas, iniciar una conversación profunda consiste en abrir un espacio seguro, permitiendo que su historia fluya y sea escuchada con plena atención. De acuerdo con José Chávez, psicólogo de Sanitas Consultorios Médicos, cada diálogo es una oportunidad para revalorizar su trayectoria personal. Incluso una consulta sencilla como “¿qué fue lo más emocionante de tu primer trabajo?” puede ser la llave para explorar recuerdos más amplios, siempre y cuando, nazca de una intención genuina de escucha y no solo del afán de obtener datos.

“Una buena forma de comenzar es partir de una curiosidad real: algo que genuinamente te interese saber sobre cómo vivió o sintió en determinada experiencia. Cuando la pregunta nace desde ese interés, suele percibirse menos como un interrogatorio y más como una invitación a compartir”, sostuvo Gutiérrez.

También es importante ir paso a paso, pues no se trata de hacer muchas preguntas seguidas, sino de abrir un tema y darle espacio para que se desarrolle, respetando el ritmo natural de la conversación.

Entonces, ¿cómo saber si estamos fomentando esa apertura tan necesaria? Para la psicoterapeuta Liliana Tuñoque, de Clínica Internacional, las señales son claras: cuando un tema abre el diálogo, la otra persona se explaya, se relaja y recuerda con fluidez. Por el contrario, si la comunicación se cierra, aparecen los monosílabos, los cambios de tema o los gestos de incomodidad.

Por ello, antes de preguntar, vale la pena detenerse a considerar el tono y la forma: si la consulta suena a juicio o exigencia, lo más probable es que se genere un muro en lugar de una conexión.

Elegir un momento tranquilo, empezar compartiendo algo propio y priorizar las preguntas abiertas son gestos que marcan la diferencia. Lo que buscamos no son respuestas perfectas, sino abrir un espacio seguro donde ambas nos sintamos libres de recordar, sentir y conectar.

Porque más allá de las palabras, la conexión surge del acto de escuchar sin interrumpir, corregir o juzgar. Gestos simples, como mirar a los ojos o asentir mientras se escucha pueden marcar la diferencia. En esa misma línea, Janet León indicó que el lenguaje importa tanto como la intención, por lo que se pueden usar frases que transmitan respeto y libertad, tales como: “me gustaría conocerte más” o “si te sientes cómoda, me encantaría que me cuentes cómo fue aquello para ti”.

Otro aspecto que debemos considerar es, sin duda, el contexto y el momento. “Estas conversaciones requieren de un entorno tranquilo —caminando, tomando un café o en casa— sin interrupciones y con el tiempo suficiente. También es vital que ambas partes estén emocionalmente disponibles, ya que si alguna se encuentra estresada, cansada o alterada, es probable que la conversación se bloquee o genere tensión. Elegir el momento adecuado garantiza que lo que se hable tenga el espacio y la atención que merece”, subrayó Duke.

Conversaciones que transforman tu relación con mamá

1. Historia personal y roles de vida

Propósito: Conocer los cimientos de su identidad, su pasado, sus relaciones y los distintos roles que ha desempeñado en la vida.

Preguntas sugeridas:

¿Cómo fue tu infancia y qué recuerdos te marcaron?

¿Qué anécdotas positivas y negativas recuerdas de esa época?

¿Quiénes fueron las personas que más influyeron en ti durante tu niñez?

¿A cuál de tus padres o cuidadores te parecías más y por qué?

¿Cómo has vivido tus distintos roles: hija, pareja, amiga, trabajadora?

¿Qué momentos de esos roles recuerdas con más orgullo o dificultad?

2. Decisiones y caminos

Propósito: Explorar los momentos clave que definieron su vida, sus elecciones, sus aprendizajes y las personas significativas que la apoyaron.

Preguntas sugeridas:

¿Cuál ha sido la decisión más difícil de tu vida y por qué?

Si pudieras cambiar algo de tu pasado, ¿qué sería?

Si hubieras tomado un camino diferente en la vida, ¿cómo crees que habría sido?

¿Qué personas te apoyaron en los momentos decisivos y cómo influyeron en ti?

3. Vida emocional y resiliencia

Propósito: Comprender cómo enfrenta los desafíos, supera sus miedos, aprende de sus experiencias y se fortalece.

Preguntas sugeridas:

¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida y cómo saliste de él?

¿Qué te ha dolido más y qué te ha hecho más fuerte?

¿Qué cosas sientes que te hicieron fuerte?

¿Qué te enorgullece de ti misma (fuera del rol de madre)?

¿Qué consejo le darías a tu versión de 20 años?

4. Experiencia de maternidad

Propósito: Conocer su maternidad desde la perspectiva emocional y personal, más allá de lo práctico.

Preguntas sugeridas:

¿Cómo fue para ti ser mamá y qué desafíos enfrentaste?

¿Qué te hubiera gustado hacer diferente como madre?

¿Cuál es el recuerdo más feliz que compartimos y por qué lo valoras?

¿Qué aprendiste sobre el amor y la paciencia a través de ser madre?

¿Quiénes crees que te apoyaron más cuando quedaste embarazada y cómo influyeron en tu experiencia?

5. Identidad y sueños personales

Propósito: Descubrir sus aspiraciones, sus metas pendientes y la persona que es más allá de los roles familiares.

Preguntas sugeridas:

¿Qué soñabas ser antes de que yo naciera?

¿Qué sueños tuyos siguen pendientes y cómo los ves hoy?

¿Qué aspectos de ti valoras especialmente o te ha costado desarrollar?

¿A qué edad solías pensar que podías lograr todo lo que querías?

¿Qué proyectos, deseos o metas te hubiera gustado cumplir y no pudiste?

6. Legado y aprendizajes para los hijos

Propósito: Comprender lo que quiere transmitir, cómo desea ser recordada y qué enseñanzas desea dejar.

Preguntas sugeridas:

¿Cómo te gustaría ser recordada?

¿Qué quieres que nunca olvidemos de ti y de tu vida?

¿Hay algo que siempre quisiste decirme, pero sentiste que no era el momento?

¿Qué valores o enseñanzas esperas que podamos aprender de tu experiencia?

La clave no está solo en las preguntas, sino en la validación. La conexión aparece cuando ella se siente escuchada y no cuestionada. Al final, un diálogo construido desde el respeto es lo que permite que el vínculo se fortalezca.

¿Cómo sacar el máximo provecho a tus conversaciones con mamá?

Escúchala con atención:

Más allá de formular la pregunta “correcta”, lo fundamental es demostrar que estamos plenamente presentes y dispuestos a escuchar. “Uno de los errores más comunes es presionar, juzgar, interrumpir o corregir su historia, lo cual puede cortar la conexión”, advirtió Tuñoque. La clave está en validar su sentir y dejar que las palabras fluyan con calma. Al escuchar con empatía, creamos un refugio seguro para conocer a la mujer detrás del rol, priorizando su vivencia sobre nuestra propia interpretación.

Gestiona tus emociones antes de reaccionar:

Al escuchar algo doloroso o sorprendente, es natural reaccionar a la defensiva. En este caso, lo más recomendable es respirar y recordar que estamos frente a su historia, su verdad. Si algo nos duele, es importante expresárselo desde la tranquilidad. Hacer una pausa para procesar es válido, ya que no todo tiene que resolverse en el momento. Esto permite que la conversación siga siendo constructiva y respetuosa.

Cuidado con recuerdos dolorosos:

No todos los temas se deben abrir sin contención. Según la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, los recuerdos de abandono, rechazo, experiencias de violencia, traumas o la ausencia de uno de sus padres pueden ser muy dolorosos. La intención no es remover heridas, sino acercarse. Por eso, es clave avanzar con respeto y, si se considera necesario, podemos sugerir algún tipo de apoyo profesional.

Deja que la conversación fluya:

Más que un guion rígido, estos ejes temáticos deben ser una brújula. La clave reside en dejar que la conversación se desarrolle de manera natural. De hecho, para Liliana Tuñoque, los momentos más valiosos suelen aparecer cuando permitimos que la espontaneidad tome el control.

Compártele tus experiencias:

Una conversación auténtica no es un interrogatorio. Compartir tus propias emociones o anécdotas permite que la charla sea bidireccional, de manera que se fortalece la confianza y genera un vínculo más profundo.

Respeta sus límites:

Es fundamental aceptar que hay ciertos temas que ella puede preferir no tocar. Validar su silencio con frases simples como “entiendo, no tienes que hablar de eso si no quieres” protegen el vínculo frente a la insistencia. A veces, mantener la puerta abierta y cultivar la confianza es mucho más valioso que obtener respuestas inmediatas.

Al final, hablar con mamá desde el corazón es mucho más que hacer preguntas o resolver historias pendientes. En el fondo, es ese privilegio de descubrir a la mujer que existió antes de nosotros y reconocerla con su propia historia. Al lograrlo, algo en nuestro interior sana, porque no solo fortalecemos el vínculo, sino que también nos abrimos a una conexión más humana y auténtica, donde el rol de madre da paso a una cercanía verdadera, libre de expectativas y llena de gratitud.