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Te dejamos algunos consejos para gestionar las emociones en temporada electoral.
Te dejamos algunos consejos para gestionar las emociones en temporada electoral.
Por Milenka Duarte

A pocos días de decidir quién gobernará el país durante los próximos cinco años, los peruanos no nos enfrentamos a un proceso electoral cualquiera. Esta decisión llega en un contexto marcado por una década de inestabilidad política, con ocho presidentes que no solo han generado incertidumbre institucional, y que, en momentos como este, pueden influir en el ánimo de la población, generando ansiedad por la sobrecarga informativa, el nerviosismo de quienes votan por primera vez o incluso las diferencias de opinión en nuestros entornos más cercanos.

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