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Resumen

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Esperar que alguien te elija puede parecer casualidad, pero muchas veces responde a patrones emocionales aprendidos. La necesidad de validación y el miedo al rechazo pueden convertir el amor en una espera constante.
Esperar que alguien te elija puede parecer casualidad, pero muchas veces responde a patrones emocionales aprendidos. La necesidad de validación y el miedo al rechazo pueden convertir el amor en una espera constante.
Por Milenka Duarte

Hay personas que viven el amor como quien espera su turno desde la banca. Observan cómo otros entran en el juego, cómo las relaciones comienzan, se transforman o terminan, mientras ellos permanecen en silencio, con la sensación de que alguien debe llamarlos primero. No es que no deseen amar, sino que simplemente creen que su papel consiste en ser elegidos.

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