Hay personas que viven el amor como quien espera su turno desde la banca. Observan cómo otros entran en el juego, cómo las relaciones comienzan, se transforman o terminan, mientras ellos permanecen en silencio, con la sensación de que alguien debe llamarlos primero. No es que no deseen amar, sino que simplemente creen que su papel consiste en ser elegidos.

Y es que muchos atraviesan los vínculos con esa sensación persistente de estar esperando un mensaje, una señal clara o la confirmación de que valen la pena. Pero es precisamente ahí, cuando el amor deja de ser un encuentro entre dos y se convierte en una especie de evaluación constante. ¿Me elegirán? ¿Seré suficiente? ¿Por qué parece que nunca soy la opción de alguien?

Parte de esta experiencia nace de las narrativas culturales que hemos ido escuchando y aprendiendo. Como señaló la psicóloga Verónica Carrasco a Somos, durante mucho tiempo se ha reforzado la idea de que, especialmente para las mujeres, el amor comienza cuando alguien más toma la iniciativa. Este modelo, en definitiva, coloca a una persona en un rol pasivo, esperando ser cortejada, deseada o seleccionada, lo que limita su capacidad de reconocerse también como alguien que puede elegir.

Este fenómeno también tiene raíces internas más profundas. “Sin ser conscientes, muchas personas operan desde una necesidad de aprobación. Buscan en la mirada del otro una confirmación de su propio valor, como si ser amados fuera lo que determina quiénes son. Cuando la identidad personal no está bien construida, aparece la dependencia emocional y el amor se experimenta como algo que se recibe, no como algo que también se ofrece libremente. El amor auténtico, sin embargo, no nace de la carencia, sino de la plenitud, por lo que la persona no es un objeto que espera ser querido, sino un sujeto capaz de entregarse y elegir”, explicó Paola Arbeláez, psicóloga especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de la Sabana.

¿De dónde nace la idea de que “nadie me elige”?

Con frecuencia, esta percepción está vinculada a una autoestima frágil y a una serie de experiencias tempranas de apego inseguro. De acuerdo con Arbeláez cuando en la infancia el afecto fue condicionado, inestable o poco expresivo, la persona puede crecer con la idea de que debe “ganarse” el amor y que no es merecedora de él.

“Desde la teoría del apego, esto genera creencias internas —muchas veces inconscientes— como “no soy digno de ser amado” o “los demás no son confiables”. Entonces, al no reconocer la dignidad personal como algo intrínseco, la persona queda más vulnerable a depender de la aprobación externa para sentirse valiosa. Es importante recordar que las primeras relaciones construyen “mapas internos” sobre el amor y la reciprocidad, por lo que un apego seguro favorece la percepción de que el amor es confiable, mientras que uno inseguro puede generar la creencia de que el afecto es inestable o difícil de alcanzar”.

Las experiencias tempranas y el apego inseguro influyen en cómo interpretamos el amor. Cuando el afecto se percibe como algo que hay que ganar, la persona puede crecer creyendo que debe ser elegida para sentirse valiosa.

Estas heridas tempranas —según Carrasco— pueden reactivarse en la adultez mediante rupturas o relaciones no correspondidas. Tales experiencias refuerzan la narrativa interna y suelen transformarse en pensamientos rígidos y generalizados que no reflejan una realidad objetiva, sino interpretaciones arraigadas. Así, la persona no solo vive el rechazo, sino que lo integra como una confirmación de su supuesta falta de valor.

Por lo general, este malestar suele expresarse en frases como “nadie me elige”, “no le importo a nadie” o “mis sentimientos no importan”, aseguró Rosa Isla, psicóloga y jefa del Servicio de Apoyo Psicológico y Psicopedagógico de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). También aparecen patrones relacionales repetitivos, como vincularse con personas emocionalmente no disponibles, priorizar la aceptación antes que la salud del vínculo, sentir inferioridad o experimentar miedo constante al abandono. A nivel cognitivo, se desarrollan generalizaciones del tipo “siempre me pasa lo mismo”, que refuerzan la sensación de inevitabilidad.

Las experiencias de rechazo también influyen en cómo una persona interpreta su valor afectivo. Para Natacha Duke, psicoterapeuta especializada en relaciones y salud mental de Cleveland Clinic, cuando no se procesan adecuadamente, pueden reforzar sentimientos de inseguridad o ideas como “no soy suficiente”. De este modo, el problema no radica únicamente en el rechazo, sino en la interpretación que se hace de él.

Además, estas creencias pueden intensificarse en la cultura actual, donde las redes sociales fomentan dinámicas como el postureo (mostrar una versión idealizada de la vida) o el FOMO (miedo a quedarse por fuera), que llevan a comparar constantemente la propia vida afectiva con la de otros, generando la sensación de que “todos son elegidos menos yo”.

“Desde la psicología, esto alimenta distorsiones cognitivas y debilita la autoestima. Pero, desde una perspectiva antropológica, el problema es aún más profundo: se termina confundiendo el valor personal con la visibilidad o la aprobación externa. Así, la persona deja de reconocerse como valiosa en sí misma y pasa a depender de ser validada. Por eso, más que una falta de oportunidades afectivas, lo que suele haber es una mirada interior construida desde la carencia”, afirmó la experta en desarrollo personal de la Universidad de la Sabana.

¿Qué patrones refuerzan la espera en el amor?

Una de las dinámicas más comunes es enamorarse repetidamente de personas que no están emocionalmente disponibles. Como resaltó la psicóloga Verónica Carrasco, esto suele estar vinculado con patrones aprendidos y con la atracción por lo familiar, incluso si es insatisfactorio. A ello se suman creencias de desvalorización personal y la asociación del amor con el esfuerzo constante, lo que puede llevar a interpretar la espera como una prueba de compromiso.

“En algunos casos, elegir personas no disponibles también funciona como una forma de evitar la intimidad real, perpetuando vínculos que refuerzan el malestar y consolidan el hábito de esperar”.

Igualmente, esta experiencia se fortalece con la idealización de quien no corresponde. De acuerdo con Arbeláez, cuando existe distancia o falta de información, la mente tiende a completar los vacíos con expectativas y proyecciones, creando una imagen idealizada que resulta más atractiva que la realidad. La ausencia de reciprocidad permite sostener la fantasía sin confrontar límites o imperfecciones.

Enamorarse de personas no disponibles, idealizar vínculos o asociar el amor con esfuerzo constante son dinámicas que refuerzan la espera y perpetúan la sensación de que nadie elige.

Además, los contenidos culturales —como series o películas— refuerzan la idea de un amor intenso y destinado, donde la perseverancia frente a la falta de respuesta se presenta como romántica. Este imaginario colectivo contribuye a que la espera sea percibida como parte natural del amor.

La diferencia entre buscar ser querido y buscar ser elegido también influye en estas dinámicas. Para Rosa Isla, cuando una persona busca únicamente que alguien la quiera, suele estar impulsada por necesidades afectivas no resueltas. En cambio, elegir de forma consciente implica agencia, reciprocidad y una construcción horizontal del vínculo.

Otro factor que refuerza esta tendencia es, sin duda, el género. “Culturalmente, a las mujeres se les ha socializado bajo la idea de ser “deseables” y “conquistadas”, lo que puede limitar la expresión directa de sus necesidades y fomentar una actitud más pasiva en el amor. En los hombres, por el contrario, la presión por cumplir roles de “proveedor” o “conquistador” dificulta la expresión emocional y el miedo a no ser elegidos puede traducirse en evitación o autosuficiencia aparente.

Las dinámicas que se establecen en las aplicaciones de citas también pueden intensificar esta sensación, ya que la lógica de “likes” y “matches” convierte la elegibilidad en una especie de valor de mercado, donde la visibilidad y la imagen inmediata adquieren mayor peso que la conexión genuina. Esto puede llevar a que las personas evalúen su valor afectivo según la respuesta externa, reforzando la sensación de insuficiencia cuando no reciben atención. En consecuencia, la espera se mantiene no solo por el deseo de un vínculo, sino también por el temor a perder el estatus de “elegible” o a enfrentar la soledad.

¿Cómo sanar la herida de no ser elegido y recuperar tu poder en el amor?

Sanar esta herida implica un proceso emocional y cognitivo que va más allá de superar un rechazo. Se trata de transformar la manera en que la persona se percibe a sí misma y se relaciona con los demás.

El duelo de no ser elegido sin convertirlo en una etiqueta personal

Gestionar este duelo implica, ante todo, hacer una distinción fundamental: que alguien no haya elegido una relación no define el valor personal, aunque emocionalmente pueda sentirse así. Como precisó Paola Arbeláez, el rechazo activa sistemas profundos vinculados a la pérdida de una figura significativa, generando respuestas emocionales intensas que necesitan ser abordadas.

“Sanar no consiste en negar el dolor, sino atravesarlo y resignificarlo. Esto supone cambiar la narrativa interna: pasar de “no fui suficiente” a comprender que no hubo una elección recíproca o que existía una incompatibilidad. Esta reinterpretación permite evitar que la experiencia se convierta en una identidad personal”.

Romper este patrón implica cambiar la pregunta: dejar de pensar “¿me elegirán?” y comenzar a preguntarse “¿quiero elegir?”. Recuperar esa agencia permite construir relaciones más sanas y recíprocas.

Cambiar la mentalidad: de esperar a ser elegido a elegir activamente

Según Verónica Carrasco este cambio requiere de mucho autoconocimiento, identificar necesidades y límites, y modificar el foco hacia: “¿Quiero elegir realmente a esta persona?”. Esto implica fortalecer la autoestima, expresar interés de forma clara y tolerar el rechazo sin que afecte la propia valía.

“No se trata de adaptarse irracionalmente a lo que el otro espera, sino de compartir experiencias —tanto positivas como frustrantes— como parte del aprendizaje, manteniendo límites respetuosos orientados al bienestar”, recalcó Paul Brocca, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur.

Por su parte, la psicoterapeuta Natacha Duke enfatizó la importancia de la reciprocidad y de evitar vínculos donde el interés no es mutuo. Este cambio supone dejar de buscar validación externa y tomar decisiones más conscientes basadas en el propio bienestar.

Aprender a diferenciar el amor de una necesidad de validación

En medio de una cultura que confunde intensidad con amor, para distinguir entre una relación basada en la reciprocidad y una sostenida por la necesidad emocional, es fundamental preguntarse: ¿Admiro a esta persona realmente o los estoy idealizando? ¿Existe reciprocidad en el afecto y el compromiso? ¿Puedo ser yo mismo en este vínculo? ¿Esta relación me ayuda a crecer como persona o me reduce? ¿Me interesa la persona o cómo me hace sentir? ¿Mi bienestar depende de su atención? ¿Estoy eligiendo o evitando la soledad?

Fortalecer la sensación de merecer reciprocidad

La principal práctica para trabajar este aspecto es el autoconocimiento, ya que facilita reconocer quién soy y qué necesito sin depositar la propia aceptación en los demás. Para fortalecerlo, la psicóloga Rosa Isla recomendó un ejercicio sencillo: buscar un lugar seguro y tranquilo, ubicar la emoción en el cuerpo y preguntarse: “¿A qué momento de mi pasado me recuerda esta emoción o sensación?”. Este proceso permite tomar conciencia de las propias experiencias con cuidado y empatía.

Para registrar esta exploración, se puede emplear un diario emocional. Básicamente, esto consiste en escribir cada vez que aparezcan emociones como enojo, tristeza, soledad, ira, vergüenza o culpa, ya que ayuda a canalizarlas, disminuir su intensidad y comenzar a comprender las propias necesidades afectivas.

En esta misma línea, Carrasco sugirió poner en práctica otras estrategias clave, como cuestionar creencias limitantes, fortalecer el autocuidado, establecer límites y practicar la autocompasión para desarrollar una mayor seguridad interna.

Recuperar el poder de elegir en el amor

El cambio central consiste en pasar de ¿me elegirán? a ¿esta persona es adecuada para mí? Aprender a elegir implica reconocerse como sujeto activo, evaluar la reciprocidad y tomar decisiones desde el propio bienestar. Elegir en el amor no significa evitar el rechazo, sino asumir que también se tiene el poder de decidir. Dejar de esperar ser elegido es, en última instancia, comenzar a reconocerse como alguien capaz de amar y construir vínculos más conscientes y saludables.