Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Para esta ocasión, el doodle del buscador más famoso del mundo, Google, conmemora esta fecha con una imagen alusiva a las diversas formas de trabajo en la actualidad.
Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Para esta ocasión, el doodle del buscador más famoso del mundo, Google, conmemora esta fecha con una imagen alusiva a las diversas formas de trabajo en la actualidad.
Google decidió sumarse a la celebración por el Día del Trabajo con un gesto simbólico, reemplazando su clásico logo multicolor por un doodleespecial que hace referencia a esta fecha especial.
En esta oportunidad, el doodle de Google muestra a varios trabajadores, desde un doctor hasta personas con trabajos de carga, soldadura y jardinería.
Además, en su sitio oficial dedicado a los doodles, Google reveló que la ilustración de esta fecha está pensada para celebrar el Día del Trabajo, destacando la importancia de esta fecha a nivel global.
“En honor al Día del Trabajo, este Doodle rinde homenaje a los trabajadores y defensores que ayudaron a dar forma al lugar de trabajo moderno”, es el mensaje de Google sobre su intervención en su página principal para celebrar esta fecha especial.
Para entender porque el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo es necesario conocer el contexto. Todo inició en Chicago en 1886, en la lucha por la jornada laboral de reducir a ocho horas, antes era de 12 a 18. La huelga tuvo más de 5 mil personas de la fábrica McCornick y se extendió varios días dejando muertos y heridos.
Precisamente, el 4 de mayo, cinco obreros fallecieron en la conocida “Revuelta de Haymarket”, que luego serían llamados “Mártires de Chicago”.
Al tener gran repercusión mundial, En 1919 se llevó a cabo la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Allí se estableció de manera obligatoria el cumplimiento de jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales.