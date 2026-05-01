Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Para esta ocasión, el doodle del buscador más famoso del mundo, Google, conmemora esta fecha con una imagen alusiva a las diversas formas de trabajo en la actualidad.

Google decidió sumarse a la celebración por el Día del Trabajo con un gesto simbólico, reemplazando su clásico logo multicolor por un doodle especial que hace referencia a esta fecha especial.

Doodle por el 1 de mayo

En esta oportunidad, el doodle de Google muestra a varios trabajadores, desde un doctor hasta personas con trabajos de carga, soldadura y jardinería.

Google celebra el Día del Trabajador 2026 con un doodle renovado. (Foto: Captura de Google)

Además, en su sitio oficial dedicado a los doodles, Google reveló que la ilustración de esta fecha está pensada para celebrar el Día del Trabajo, destacando la importancia de esta fecha a nivel global.

“En honor al Día del Trabajo, este Doodle rinde homenaje a los trabajadores y defensores que ayudaron a dar forma al lugar de trabajo moderno”, es el mensaje de Google sobre su intervención en su página principal para celebrar esta fecha especial.

¿Qué se celebra el 1 de mayo?

Para entender porque el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo es necesario conocer el contexto. Todo inició en Chicago en 1886, en la lucha por la jornada laboral de reducir a ocho horas, antes era de 12 a 18. La huelga tuvo más de 5 mil personas de la fábrica McCornick y se extendió varios días dejando muertos y heridos.

¿Por qué el Día del trabajador se celebra cada 1 de mayo?. (Fuente: iStock)

Precisamente, el 4 de mayo, cinco obreros fallecieron en la conocida “Revuelta de Haymarket”, que luego serían llamados “Mártires de Chicago”.

Al tener gran repercusión mundial, En 1919 se llevó a cabo la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Allí se estableció de manera obligatoria el cumplimiento de jornadas máximas de ocho horas diarias y 48 horas semanales.