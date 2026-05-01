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Google celebra el Día del Trabajador 2026 con un doodle renovado. (Foto: Captura de Google)
Google celebra el Día del Trabajador 2026 con un doodle renovado. (Foto: Captura de Google)
Por Redacción EC

Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo. Para esta ocasión, el doodle del buscador más famoso del mundo, Google, conmemora esta fecha con una imagen alusiva a las diversas formas de trabajo en la actualidad.

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