Este viernes 1 de mayo, en el marco del Día Internacional del Trabajo, surge una de las consultas más frecuentes entre los ciudadanos: el funcionamiento de los principales centros comerciales durante el feriado. Al tratarse de una jornada no laborable para gran parte de la población, estos espacios suelen convertirse en una de las principales opciones para el entretenimiento y las compras. En ese contexto, varios malls a nivel nacional han confirmado que mantendrán sus puertas abiertas, aunque en algunos casos con horarios especiales. Las zonas gastronómicas, cines y áreas de ocio suelen operar con mayor regularidad, debido a la alta demanda de visitantes en estas fechas. Sin embargo, algunas tiendas por departamento o locales independientes podrían ajustar sus horarios según sus propias políticas. También se prevé una mayor afluencia de público, especialmente en horas de la tarde y noche. Por ello, se recomienda a los usuarios revisar previamente los canales oficiales de cada centro comercial para conocer los horarios exactos y evitar contratiempos.

Horarios de Centros Comerciales

Jockey Plaza: 11:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Plaza Norte y Mall del Sur: 10:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Real Plaza y La Rambla: De 11:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Larcomar: 6:00 horas a 22:00 horas el 1 y 2 de mayo.

Mall Aventura: Las tiendas abrirán de 10:00 horas a 22:00 horas; los restaurantes lo harán de 11:00 horas a 23:00 horas.

Mallplaza: 7:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

MegaPlaza: 11:00 horas a 22:00 horas, funcionando en el horario de siempre.

Plaza San Miguel y Minka: De 10:00 horas a 22:00 horas funcionando en el horario de siempre.

Horarios de Supermercados

Plaza Vea, Metro y Tottus: De 8:00 horas a 22:00 horas, en todas tiendas.

Vivanda: Abierto de 8:00 horas a 22:00 horas en todos sus locales.

Makro: De 7:30 horas a 21:00 horas en todas sus tiendas.

Wong: En Lima, de 7:00 horas a 22:00 horas; en Trujillo, de 8:00 horas a 22:00 horas.

Mass: Atenderá de 7:00 horas a 22:00 horas.

Frases cortas por el Día del Trabajador

Tu trabajo es la semilla del progreso. ¡Sigue adelante! ¡Feliz Día del Trabajador!

Cada esfuerzo cuenta y cada logro inspira. ¡Feliz Día del Trabajador!

El trabajo duro siempre da frutos. ¡Celebra tus logros hoy!

Eres capaz de lograr grandes cosas con tu esfuerzo. ¡Feliz Día del Trabajador!

Hoy es un día para recordar que tu trabajo tiene un impacto en el mundo.

Cada día de trabajo es un paso hacia tus sueños. ¡Feliz Día del Trabajador!

Tu dedicación es inspiradora. ¡Sigue construyendo un futuro brillante!

El trabajo es la base de los grandes logros. ¡Celebra tu esfuerzo hoy! ¡Feliz Día del Trabajador!

Que este Primero de Mayo te motive a seguir creciendo y alcanzando tus metas.

Tu trabajo no solo construye tu vida, sino también el mundo. ¡Feliz Día del Trabajador!