A medida que se acerca el cierre de abril, el calendario no solo destaca por sus conmemoraciones religiosas, sino también por jornadas de descanso que muchos peruanos aprovechan para viajar a destinos como Paracas, Máncora o ciudades emblemáticas como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Estas fechas, reconocidas por la legislación, también implican beneficios laborales que buscan retribuir el esfuerzo de los trabajadores en medio de celebraciones de carácter nacional. En ese contexto, se aproxima una de las jornadas más representativas tanto en el país como a nivel global: el Día Internacional del Trabajo. Esta efeméride, ampliamente reconocida, marca un nuevo día de descanso oficial dentro del calendario peruano. Pese a su relevancia, aún existen dudas entre algunos ciudadanos sobre la fecha exacta en la que se conmemora y su ubicación dentro del calendario. Por ello, a continuación te explicamos los aspectos clave que debes conocer sobre esta importante celebración, además te diremos cuándo es el próximo feriado después de dicha jornada.

¿Cuándo es el próximo feriado después del 1 de mayo, Día del Trabajo?

De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado obligatorio en nuestro país es el viernes 1 de mayo debido a las celebraciones por el Día del Trabajador. De esta manera, tanto los empleados del sector público como del privado podrán gozar de un periodo de descanso prolongado de tres días a nivel nacional, al unirse con el sábado y domingo, lo que permitirá que los peruanos se alejen, una vez más, de la trajinada rutina laboral o académica. Es importante mencionar que esta efeméride conmemora la lucha de los trabajadores por obtener condiciones laborales más justas, y se otorga como jornada de descanso para empleados de diversos ámbitos. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.

Frases por el Día del Trabajo

El esfuerzo de hoy es la base de tus logros de mañana. ¡Feliz Día del Trabajo!

Nada grande se construye sin dedicación diaria. Hoy celebramos tu esfuerzo.

Trabajar con constancia es sembrar éxito en silencio.

Cada día de trabajo suma a la vida que sueñas.

El esfuerzo no siempre se ve, pero siempre da resultados.

Detrás de cada logro hay horas de sacrificio y compromiso.

Tu trabajo merece reconocimiento hoy y siempre.

El esfuerzo es el idioma universal del progreso.

Quien trabaja con pasión transforma su realidad.

Hoy celebramos la disciplina que te impulsa a seguir adelante.

El éxito comienza con la decisión de no rendirse.