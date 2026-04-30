Por Kenyi Peña Andrade

A medida que se acerca el cierre de abril, el calendario no solo destaca por sus conmemoraciones religiosas, sino también por jornadas de descanso que muchos peruanos aprovechan para viajar a destinos como Paracas, Máncora o ciudades emblemáticas como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Estas fechas, reconocidas por la legislación, también implican beneficios laborales que buscan retribuir el esfuerzo de los trabajadores en medio de celebraciones de carácter nacional. En ese contexto, se aproxima una de las jornadas más representativas tanto en el país como a nivel global: el Día Internacional del Trabajo. Esta efeméride, ampliamente reconocida, marca un nuevo día de descanso oficial dentro del calendario peruano. Pese a su relevancia, aún existen dudas entre algunos ciudadanos sobre la fecha exacta en la que se conmemora y su ubicación dentro del calendario. Por ello, a continuación te explicamos los aspectos clave que debes conocer sobre esta importante celebración, además te diremos cuándo es el próximo feriado después de dicha jornada.