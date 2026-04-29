Por Redacción EC

A pocas semanas de concluir abril, el mes no solo incluye diversas efemérides religiosas, sino también feriados que los peruanos aprovechan para viajar a destinos como Paracas, Máncora y ciudades como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Es así que, estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de celebraciones cívicas importantes. En ese contexto, se aproxima un nuevo día de descanso oficial e importante tanto para el Perú como para el resto del mundo. Esto se debe a las celebraciones por el Día del Trabajo, una fecha importante para muchas personas. Sin embargo, algunos desconocen qué día cae y cuándo se celebra esta efeméride en el calendario nacional. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.