Por Redacción EC

Con la llegada de mayo 2026, los feriados y días no laborables son una de las fechas más esperadas por los ciudadanos en el país, ya que se desconectan de la rutina y llevan a cabo diversas actividades fuera de sus horarios laborales o académicos. De hecho, los trabajadores peruanos son los más beneficiados con estos días festivos, pues muchos de ellos aprovechan para descansar y disfrutar en familia o, en todo caso, recibir un triple pago por trabajar en un día inhábil. En ese contexto, varios tendrán la oportunidad de gozar de un feriado largo debido a una importante festividad tanto para el Perú como en el mundo. Sin embargo, en medio de esta medida, han surgido cuestionamientos sobre quiénes serán los principales beneficiarios. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.