Resumen

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Escápate sin gastar de más este 1 de mayo: los destinos cerca de Lima que puedes visitar en el Día del Trabajador. (Foto: Gestión - Difusión)
Escápate sin gastar de más este 1 de mayo: los destinos cerca de Lima que puedes visitar en el Día del Trabajador. (Foto: Gestión - Difusión)
Por Kenyi Peña Andrade

Con la proximidad del Día del Trabajo, muchos ciudadanos empiezan a organizar sus días libres con la intención de aprovechar el feriado para viajar y salir de la rutina. En este contexto, una de las alternativas más recurrentes es optar por destinos cercanos a Lima, que permitan una escapada corta sin necesidad de grandes traslados. A poca distancia de la capital se encuentran diversas opciones que combinan naturaleza, descanso y entretenimiento. Desde playas ideales para desconectar, hasta valles y localidades con atractivo cultural y gastronómico, la oferta es variada y se adapta a distintos tipos de viajeros. Estos destinos también suelen ofrecer actividades recreativas, celebraciones locales y espacios pensados para el descanso en grupo o en familia, lo que los convierte en una alternativa práctica para aprovechar al máximo el feriado largo.