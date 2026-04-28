Con la proximidad del Día del Trabajo, muchos ciudadanos empiezan a organizar sus días libres con la intención de aprovechar el feriado para viajar y salir de la rutina. En este contexto, una de las alternativas más recurrentes es optar por destinos cercanos a Lima, que permitan una escapada corta sin necesidad de grandes traslados. A poca distancia de la capital se encuentran diversas opciones que combinan naturaleza, descanso y entretenimiento. Desde playas ideales para desconectar, hasta valles y localidades con atractivo cultural y gastronómico, la oferta es variada y se adapta a distintos tipos de viajeros. Estos destinos también suelen ofrecer actividades recreativas, celebraciones locales y espacios pensados para el descanso en grupo o en familia, lo que los convierte en una alternativa práctica para aprovechar al máximo el feriado largo.

Escápate sin gastar de más este 1 de mayo: los destinos cerca de Lima que puedes visitar en el Día del Trabajador

Según la plataforma Perú Travel, estos son cinco lugares que se encuentran cerca de Lima que puedes visitar junto a tu familia, amigos o seres queridos por las celebraciones del Día del Trabajo

Castillo de Chancay

Esta estructura es un palacio ubicado en la ciudad de Chancay, provincia de Huaral, en el departamento de Lima. El edificio tiene una extensión de 2200 metros y cuenta con diez salones, 250 habitaciones, 12 terrazas y 4 torreones.

Santuario arqueológico de Pachacamac

(Foto: Ministerio de Cultura)

Este sitio arqueológico se encuentra ubicado en la margen derecha del río Lurín, muy cerca del océano Pacífico y frente a un grupo de islas homónimas. Se halla en el distrito de Lurín, de la provincia de Lima, Perú.

Antioquía

El distrito de Antioquía, históricamente llamado Huamansica, es uno de los treinta y dos que conforman la provincia de Huarochiri, ubicada en el departamento de Lima en el Perú. Se encuentra en la circunscripción del Gobierno Regional de Lima-Provincias.

Azpitia

Visitar la Plaza de Armas. Da un paseo por la Plaza de Armas de Azpitia, donde podrás apreciar la arquitectura tradicional y disfrutar de un ambiente tranquilo y acogedor. (Foto: Turismo Perú)

Este es un pueblo de apacible belleza a 80 km de Lima. Acceder a su tranquila campiña es obtener una vista privilegiada de sus campos de manzanos, lúcumos y pacaes, así como del magnífico valle del río Mala. Un verdadero ‘Balcón del cielo’.

Frases por el Día del Trabajo

El trabajo dignifica, pero el descanso también lo hace. ¡Feliz Día del Trabajo!

Hoy celebramos a los que con esfuerzo diario hacen posible el progreso. ¡Feliz Día del Trabajo!

El sudor de los trabajadores es el que construye el futuro. ¡Gracias por tu esfuerzo diario!

Los logros de cada trabajador son la base del éxito de todos. ¡Feliz Día del Trabajador!

Que este día sea un homenaje a todos los que con su esfuerzo nos hacen mejores. ¡Feliz Día del Trabajo!

En el trabajo se demuestra la pasión por lo que hacemos. ¡Celebra tu esfuerzo hoy!

A quienes transforman su dedicación en éxito, les celebramos hoy. ¡Feliz Día del Trabajador!

Trabajar es un arte, y los trabajadores son los verdaderos artistas. ¡Feliz Labor Day!

Este Día del Trabajador es para ti, que con tu esfuerzo haces crecer el mundo

El trabajo en equipo y el esfuerzo individual son el motor de nuestra sociedad. ¡Feliz Día del Trabajo!

Feliz Día del Trabajo a quienes hacen que el mundo siga girando con su esfuerzo y dedicación

Hoy celebramos a los trabajadores de todas partes. Gracias por tu contribución y esfuerzo constante

El esfuerzo colectivo es lo que nos hace grandes. Gracias por ser parte de nuestro viaje. ¡Feliz Día del Trabajo!

El trabajo que haces marca la diferencia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad

En este Día del Trabajo, te agradecemos por ser un cliente leal y por apoyar nuestro negocio

Tus esfuerzos y dedicación son la base de nuestro éxito. ¡Feliz 1 de mayo!

Un agradecimiento especial a quienes trabajan arduamente para hacer del mundo un lugar mejor. ¡Feliz Día del Trabajo!