El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que cientos de peruanos están inscritos con nombres inspirados en la maternidad, en un homenaje a esta figura, a pocas horas de celebrarse el Día de la Madre.

Según el reporte publicado por la entidad en sus redes sociales, el nombre más común en esta categoría es Nona, con 276 registros. Le siguen Ma, con 45 personas, y Madre, que figura con 32 ciudadanos.

💐❤️ Hay nombres que nacen del cariño, la admiración y ese amor infinito llamado mamá.



En el marco del Día de la Madre, descubre la lista de peruanos cuyos nombres fueron inspirados en esta fecha tan especial. ✨🇵🇪#DíaDeLaMadre #Mamá #NombresPeruanos #Identidad #RENIEC pic.twitter.com/hgBRWKk7Tv — RENIEC PERÚ (@ReniecPeru) May 8, 2026

“Hay nombres que nacen del cariño, la admiración y ese amor infinito llamado mamá. En el marco del Día de la Madre, compartimos la lista de peruanos cuyos nombres fueron inspirados en esta fecha tan especial”, señaló Reniec.

El listado también incluye a 18 personas registradas como Maternidad, 14 como Mamita y 10 como Mami. Entre los casos menos frecuentes se encuentran Madrecita, con dos registros, así como Materno y Mamacha, con un solo registro cada uno.

De esta manera, se evidencia que la figura materna no solo inspira, sino que también forma parte de la identidad de muchos peruanos, quienes este 10 de mayo celebrarán el Día de la Madre para rendirle homenaje.

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