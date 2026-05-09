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El Reniec dio a conocer cientos de nombres peruanos que rinden homenaje a la maternidad. | Foto: Generado con IA
El Reniec dio a conocer cientos de nombres peruanos que rinden homenaje a la maternidad. | Foto: Generado con IA
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que cientos de peruanos están inscritos con nombres inspirados en la maternidad, en un homenaje a esta figura, a pocas horas de celebrarse el Día de la Madre.

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