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Reniec recomienda a los ciudadanos a verificar si su DNI ya se encuentra en agencia, listo para recoger, antes de acudir a una de sus sedes. Foto: Reniec/composición GEC
Reniec recomienda a los ciudadanos a verificar si su DNI ya se encuentra en agencia, listo para recoger, antes de acudir a una de sus sedes. Foto: Reniec/composición GEC
Por Redacción EC

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que hay un total de 780 054 documentos de Identidad (DNI) acumulados en sus oficinas de todo el país. De este número, 34 667 documentos podrían quedar en olvido debido a que llevan impresos más de 3 años, y aún no han sido reclamados por los ciudadanos titulares.

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