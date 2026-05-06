El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que hay un total de 780 054 documentos de Identidad (DNI) acumulados en sus oficinas de todo el país. De este número, 34 667 documentos podrían quedar en olvido debido a que llevan impresos más de 3 años, y aún no han sido reclamados por los ciudadanos titulares.

Bajo esta condición de abandono a largo plazo, 25 010 ejemplares son de ciudadanos adultos, mientras que 9 653 corresponden a menores de edad.

El Reniec también informó que 563 941 son DNI de mayores de 18 años y 216 113 de menores. Esta situación, comentó la entidad, podría perjudicar la validez de la identificación ciudadana para gestiones públicas y privadas como ejercer el derecho al voto.

Tiempo de espera para recojo de DNI

Según cifras de Reniec, del total de DNI de menores sin recoger, 21 895 llevan menos de un mes impresos, 146 898 oscilan entre 1 y 12 meses, 37 667 entre 1 y 3 años y 9 653 superan los 3 años sin ser recogidos.

Atención usuarios: El RENIEC habilita estos nuevos locales para recojo de DNI sin hacer largas colas. (Fuente: RENIEC)

En cuanto a los documentos de adultos, 89 869 tienen menos de un mes a la espera de ser recogidos, 309 447 llevan entre 1 y 12 meses, 139 615 entre 1 y 3 años y, finalmente, 25 010 documentos ya llevan más de 3 años impresos.

Antes de recoger, se debe verificar si ya está listo

El Reniec recomendó a los a ciudadanos a verificar antes de recoger si el DNI ya está impreso y listo en la agencia. La consulta se puede realizar a través de la plataforma oficial, mediante los siguientes pasos:

Ingresar al portal del Reniec o da clic en este enlace

Elegir la opción ‘Consulta por DNI” o ‘Consulta por número de solicitud’.

Colocar el número de DNI y hacer clic en ‘consultar’.

El sistema arrojará el nombre del ciudadano, la fecha de trámite, la oficina donde recogerá y el porcentaje de avance. Si el trámite aparece al 100%, significa que el documento está impreso y listo para su recojo.

Horarios de atención en sedes de Reniec

Para conocer los horarios de atención de las distintas sedes a nivel nacional, se puede ingresar al siguiente enlace.

En los turnos de atención regular, el horario es de lunes a viernes, y atienden de 08:45 a. m. a 16:45 p. m. Las Oficinas Registrales Auxiliares (ORA), que se encuentran en hospitales, tienen un horario de atención de 08:45 a. m. a 16:30 p. m. y en los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), el horario es diferenciado.