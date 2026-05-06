Grupos de ciudadanos se movilizarán este miércoles 6 de mayo en diferentes calles del Cercado de Lima, en el marco de convocatoria para participar en la denominada ‘Marcha por la democracia’, la cual fue promovida en las redes sociales.

Según los organizadores, la movilización tiene por objetivo exigir transparencia en los resultados electorales y que se respete el derecho al sufragio de los ciudadanos.

La concentración a la movilización es en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María, desde las 5 pm.

La ‘Marcha por la democracia’ fue convocada en medio de los cuestionamientos de parte del candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, hacia las autoridades electorales por las presuntas irregularidades registradas durante las Elecciones generales 2026, realizadas el pasado 12 de abril.

Ciudadanos se reúnen en Campo de Marte por marcha "¡Defendamos la Democracia!" (Foto: Diego Aquino / GEC.)

En la víspera se conoció que distintos gremios laborales se sumarán a la marcha para exigir que se realice una auditoría internacional al proceso electoral desarrollado el mes pasado.

Semanas atrás, en una primera convocatoria en el Campo de Marte, Rafael López Aliaga solicitó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, la realización de unas elecciones complementarias para que puedan votar las personas que no lograron hacerlo el 12 de abril por falta de material electoral o demoras en la instalación de mesas de sufragio.

Días después, el JNE declaró inviable la posibilidad de llevar a cabo estos comicios, lo que generó mayores cuestionamientos por parte de Renovación Popular y sus simpatizantes hacia el titular del órgano electoral.