Resumen

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La movilización tiene por objetivo exigir transparencia en los resultados electorales y que se respete el derecho al sufragio de los ciudadanos. Foto: Diego Aquino / GEC
La movilización tiene por objetivo exigir transparencia en los resultados electorales y que se respete el derecho al sufragio de los ciudadanos. Foto: Diego Aquino / GEC
Por Redacción EC

Grupos de ciudadanos se movilizarán este miércoles 6 de mayo en diferentes calles del Cercado de Lima, en el marco de convocatoria para participar en la denominada ‘Marcha por la democracia’, la cual fue promovida en las redes sociales.

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