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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Este domingo 19 de abril, la avenida de la Peruanidad se convirtió en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna “¡Defendamos la Democracia!”, ciudadanos de diversos puntos de la capital se citaron en las inmediaciones del Campo de Marte, en Jesús María, para expresar su preocupación ante las presuntas anomalías registradas en las elecciones generales realizadas del pasado 12 de abril.