Este domingo 19 de abril, la avenida de la Peruanidad se convirtió en el epicentro de una movilización multitudinaria. Bajo la consigna “¡Defendamos la Democracia!”, ciudadanos de diversos puntos de la capital se citaron en las inmediaciones del Campo de Marte, en Jesús María, para expresar su preocupación ante las presuntas anomalías registradas en las elecciones generales realizadas del pasado 12 de abril.

Desde antes de las 5 de la tarde, hora programada en la que iniciaría el evento, ya era visible una gran cantidad de simpatizantes. La convocatoria se desarrolló en un contexto marcado por las críticas de Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, al proceso electoral y a la gestión de Piero Corvetto, titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo responsable de la organización de los comicios.

Cientos de personas se concentran en la Avenida de La Peruanidad en el Campo de Marte de Jesús María

El punto de concentración fue un estrado improvisado sobre un vehículo de carga, desde donde se coordinaron las arengas.

En su mayoría, los participantes eran adultos mayores de 30 años, muchos de ellos acompañados por familiares y amigos, quienes portaban banderas nacionales y carteles que exigían que se respete su derecho al voto.

Ciudadanos se reúnen en Campo de Marte por marcha "¡Defendamos la Democracia!" (Foto: Diego Aquino / GEC.)

La indignación de los asistentes se fundamenta en una serie de incidentes reportados durante la jornada electoral previa. Entre las principales quejas de los manifestantes resaltan los retrasos severos en la entrega de material que impidieron que diversas mesas de votación se abrieran, las denuncias sobre la desaparición de actas de escrutinio y el presunto extravío de ánforas con cédulas de sufragio.

Entre los ponentes del partido de Renovación Popular aparecieron figuras como Norma Yarrow y Lourdes Alcorta. Ambas figuras políticas exigen que la ONPE esclarezca lo sucedido durante las elecciones y que se haga valer el voto de todos los peruanos.

Por su parte, el líder de la organización, Rafael López Aliaga, exigió directamente a Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que se convoque a elecciones complementarias, proponiendo el 3 de mayo como plazo máximo para dicha acción.