Colectivos feministas y organizaciones civiles marcharon este sábado 7 de marzo por calles del centro de Lima en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Durante la movilización, las participantes portaron pancartas y consignas para exigir igualdad de derechos.

Entre las organizaciones que participaron en la jornada figuran el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, que impulsaron la convocatoria para visibilizar demandas relacionadas con la violencia de género, el feminicidio y la discriminación laboral.

El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, una fecha vinculada a las movilizaciones de trabajadoras registradas entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando miles de mujeres en Europa y Estados Unidos exigieron mejores condiciones laborales, el derecho al voto y mayor participación en la vida pública.

La jornada fue promovida en 1910 por la activista alemana Clara Zetkin durante la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague.

En ese contexto, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos informó que el 56 % de las más de 5 mil personas que trabajan en la entidad a nivel nacional son mujeres. Además, indicó que el 38 % labora en Lima, seguido de Arequipa con 8 % y la zona registral Cusco, que incluye Madre de Dios y Apurímac, con 6 %.