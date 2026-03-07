Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

MDN
1/8
Familias y jóvenes se suman a la marcha en el centro de Lima. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
  • Familias y jóvenes se suman a la marcha en el centro de Lima. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    1/8

    Familias y jóvenes se suman a la marcha en el centro de Lima. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    1/8

    Familias y jóvenes se suman a la marcha en el centro de Lima. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

  • Colectivos feministas marchan en el centro de Lima por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    2/8

    Colectivos feministas marchan en el centro de Lima por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    2/8

    Colectivos feministas marchan en el centro de Lima por el Día Internacional de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

  • Manifestantes muestran pancartas durante la marcha en el centro de Lima. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    3/8

    Manifestantes muestran pancartas durante la marcha en el centro de Lima. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    3/8

    Manifestantes muestran pancartas durante la marcha en el centro de Lima. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

  • Personas de todas las edades participan en la movilización por el Día de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    4/8

    Personas de todas las edades participan en la movilización por el Día de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    4/8

    Personas de todas las edades participan en la movilización por el Día de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

  • Participantes alzan carteles con mensajes por la igualdad. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    5/8

    Participantes alzan carteles con mensajes por la igualdad. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    5/8

    Participantes alzan carteles con mensajes por la igualdad. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

  • Asistentes corean consignas durante la movilización. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    6/8

    Asistentes corean consignas durante la movilización. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    6/8

    Asistentes corean consignas durante la movilización. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

  • Algunas participantes acuden con banderas y pañuelos morados. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    7/8

    Algunas participantes acuden con banderas y pañuelos morados. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    7/8

    Algunas participantes acuden con banderas y pañuelos morados. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

  • Participantes caminan juntas durante la marcha por el Día de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec
    8/8

    Participantes caminan juntas durante la marcha por el Día de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

    8/8

    Participantes caminan juntas durante la marcha por el Día de la Mujer. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec

Por Redacción EC

Colectivos feministas y organizaciones civiles marcharon este sábado 7 de marzo por calles del centro de Lima en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Durante la movilización, las participantes portaron pancartas y consignas para exigir igualdad de derechos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.