Largas colas de autos se forman este sábado en el grifo Petroperú de la Av. México, en La Victoria, para abastecerse de GLP | Foto: César Campos/@photo.gec
Por Redacción EC

Una importante cantidad de conductores de taxis y vehículos particulares llegó el sábado por la mañana a un grifo Petroperú, en la avenida México, distrito de La Victoria, para abastecerse de GLP en el marco de la crisis energética que azota al país.