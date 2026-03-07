Una importante cantidad de conductores de taxis y vehículos particulares llegó el sábado por la mañana a un grifo Petroperú, en la avenida México, distrito de La Victoria, para abastecerse de GLP en el marco de la crisis energética que azota al país.

Según pudo constatar El Comercio, hasta el mencionado grifo llegaron desde temprano taxis, camionetas y minivans para abastecerse de combustible.

