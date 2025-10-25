Hoy, sábado 25 de octubre, ciudadanos y ciudadanas iniciarán una marcha por las calles del Centro de Lima en pleno estado de emergencia en Lima y Callao, reclamando al Gobierno de José Jerí mejores reformas sobre seguridad ciudadana y exigiendo justicia tras la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, fallecido el pasado miércoles 15 de octubre.

Desde las 2:30 p.m. de este sábado, asociaciones civiles, colectivos de derechos humanos, organizaciones y diversos grupos ciudadanos se congregan en la Plaza Francia para iniciar su recorrido por las calles del Cercado de Lima.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acompañan a los manifestantes para evitar cualquier tipo de incidente.

En declaraciones a los medios, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó que sí hay garantías con relación a la convocatoria de las movilizaciones de este sábado, dentro del marco constitucional por el estado de emergencia.

“Nosotros respaldamos a todos los ciudadanos, sea la Policía Nacional y los ciudadanos de bien que están siempre haciéndolo justo por ellos. Desde un momento yo dije: ‘estoy con ellos, pero no hagan daño, no ocasionen daños a la propiedad pública y privada’”, declaró el titular del Mininter.

En paralelo, se desarrolla otra movilización convocada por agrupaciones que expresan su respaldo a la Policía Nacional del Perú. En esta concentración, varios ciudadanos entregaron presentes y muestras de agradecimiento a los agentes que permanecen desplegados en distintos puntos del Cercado de Lima para mantener el orden durante la jornada.